Grenfell Golfer

グレンフェル ゴルファー 38

およそMサイズ

メーカー表記Size 38

着丈-66.0cm/胸囲-108.0cm/裄丈-87.0cm

これから使えると思います。

着ないので出品致します。

数回のみ着用

主観的にキレイな状態かと思います。

保管上のシワあります。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋

マッキントッシュ バーバリー

イングランド

※トラブル防止のため

他にも出品しております。

よろしければご覧ください。

これから出品予定しておりますので

興味あればフォローお願い致します。

チェックを行いますが、

業者ではなく素人なので

見落としてしまう傷や汚れ、サイズの誤差が

ある場合がございます。

御理解頂けない方や神経質な方は

ご購入をお控え下さい。

返品、返金は

お断りさせて頂いておりますので

よろしくお願い致します。

万が一の場合には

手数料、送料負担して頂きますので

ご理解ください。

モニターの設定状況、色温度により、

実際の商品と若干色が

異なる場合があります。

あらかじめご了承下さい。

梱包に関しまして、

できるだけコンパクトに折り畳んで

簡易梱包にて発送致します。

畳みじわが入ることがあるかと

思いますが、予めご了承ください。

理解して購入ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グレンフェル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

