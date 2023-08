売れ筋ランキングも掲載中！ 【22ss】PALACE×Calvin Klein CREW スウェット

22ssパレス×カルバンクラインのクルーネックとなります。カラーはライトグレー。サイズはM。新品未使用となりますが、試着はしております。また一旦は人の手に渡っております。神経質の方は購入をご遠慮ください。

カラー:LIGHT GREY

サイズ:M

寸法:着丈69、身幅57、肩幅48、袖丈61

※素人採寸となります。

着る機会がないので出品します。

※発送時は若干コンパクトにして発送させて頂きます。予めご了承ください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パレススケートボードズ 商品の状態 新品、未使用

