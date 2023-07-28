売れ筋ランキングも掲載中！ 【22ss】PALACE×Calvin Klein CREW スウェット

22ssパレス×カルバンクラインのクルーネックとなります。カラーはライトグレー。サイズはM。新品未使用となりますが、試着はしております。また一旦は人の手に渡っております。神経質の方は購入をご遠慮ください。

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※素人採寸となります。

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※発送時は若干コンパクトにして発送させて頂きます。予めご了承ください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パレススケートボードズ 商品の状態 新品、未使用

22ssパレス×カルバンクラインのクルーネックとなります。カラーはライトグレー。サイズはM。新品未使用となりますが、試着はしております。また一旦は人の手に渡っております。神経質の方は購入をご遠慮ください。カラー：LIGHT GREYサイズ：M寸法：着丈69、身幅57、肩幅48、袖丈61※素人採寸となります。着る機会がないので出品します。ソフ ソフネット sophnet soph fcrb FCRB Supreme シュプリーム ナイキ NIKE ape Bape A BATHING APE ウィンダンシー wind and sea WIND AND SEA kith キス ボックスロゴ BOX LOGO ユニオントーキョー UNION TOKYO palace PALACE SKATEBOARDS パレス パレススケートボード ステューシー stussy※発送時は若干コンパクトにして発送させて頂きます。予めご了承ください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パレススケートボードズ 商品の状態 新品、未使用

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