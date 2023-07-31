新版 Nikon D3400 レンズ デジタルカメラ

Nikon D3400 BLACKと標準レンズ
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標準レンズはAF-P NIKKOR 18-55mmです。
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充電器
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カメラバッグ
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以前中古で購入したため、説明書は付属していません。
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発送の際は、カメラバッグにカメラとレンズ、その他備品を入れたうえで梱包します。
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パネルとレンズに傷があるため、理解したうえでの購入をお願いいたします。
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ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ
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Nikon D5300 ダブルズームキット 予備バッテリー SDカード付き
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Nikon D3400 BLACKと標準レンズ即購入可⭕値下げ交渉可⭕標準レンズはAF-P NIKKOR 18-55mmです。付属品は、充電器純正バッテリーROWA JAPANバッテリー ×2カメラバッグです。以前中古で購入したため、説明書は付属していません。発送の際は、カメラバッグにカメラとレンズ、その他備品を入れたうえで梱包します。パネルとレンズに傷があるため、理解したうえでの購入をお願いいたします。CAMERA TECHNOLOGY: SLRHDMI端子数(新): 1SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi Readycolor: BLACKセンサーサイズ: 23.5 X 15.6 mmセンサーサイズ(新): APS−Cバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: プリズム・ミラータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能#ニコン#Nikon人気モデル/シリーズ...Nikon D3000シリーズカメラ種類...一眼レフ付属品...ストラップ, ケース, 充電器, バッテリー