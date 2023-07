即購入歓迎!

ご覧いただきましてありがとうございます。

スクウェア エニックス製フィギュア

ドラゴンクエストⅧ「ゼシカ」の出品です。

封印テープ未開封の新品商品でございます。

古いお品物の為、外箱に若干痛みがある箇所がございます。

詳しくはお写真もご覧いただきご検討くださいませ。

また、未開封品のため商品に問題がありました場合は、

メーカー様へお問合せ頂けますようお願いいたします。

佐川急便にて発送いたします。

※匿名配送は過去に営業所(集荷含む)や、コンビニでの

伝票貼り間違えなどのトラブルが多発したため今年より

ほぼ全ての発送を佐川急便に委託しております。

何卒、ご理解ご協力をお願いいたします。

※誠に勝手ながら送料の関係上、北海道、沖縄、離島へ

お届けは、宅急便、ゆうパックのいずれかに変更し

発送いたします。ご了承くださいませ。

佐川急便の場合、時間帯指定可能でございます。

午前中(8時〜12時)、12時~14時、14時~16時、

16時~18時、18時~20時、18時~21時、19時~21時

でご指定いただけます。

ご希望でしたらご購入後にお申し付けください。

なお、一部地域では時間帯指定お受け出来ない場合が

ございます。その場合は恐れ入りますが【指定なし】にて

発送させていただきます。

ご不明な点がございましたら、ご購入前に

お尋ねくださいませ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

