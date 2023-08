経典 サイン付き　会場限定CD【メガロ　白】【メガテラ・ゼロ】 邦楽

メガテラ・ゼロが以前組んでいたバンドのCDです。

レア 仙人掌【Be In One's Element】CD MONJU/CPF



GENERATIONS 直筆サイン入りポスター



【激レア品】サンリオ レトロCD



DATテープ Kao sound gallery THE BLUES WALK

現在は解散しているバンドの為

今井ゆうぞう CD「W.A.L.K」

このCDを持ってる人は少ないと思うので

飯塚雅弓/mine CD【新品未開封】

恐らく貴重な物だと思います。

うる星やつら digital trip 1800



アンリリースド、コレクション、ニュールンベルグでささやいて、グッドドリームス



dvd&cd

CDケースに傷があります。

back number デモcd + ライブデモcd 4枚

また未開封のものより歌詞カードに変色あり。

氷室京介 プロモーションオンリー シングルCD



いきものがかり インディーズのアルバム 3枚 廃盤の物もあり

①さみしい夜

完全生産限定盤 YMO L-R TRAX Live & Rare Tracks

②メリーゴーランドベイベー

米津玄師 初回限定盤 CDセット

③バラード

king&prince Mr5 Dear Tiara 盤

④宝島

イケメンシリーズ

⑤ラッタラーララーラー

JILS Best Selection 2

⑥レイニー

大滝詠一 ロングバケーション VOXよりブルーレイオーディオ 未使用新品



Made in キンプリ 3種

どの曲もいい曲ばかりなので

クールス COOLS

聴いたことない人は聴いて損しないと思います。

アルフィー CDBOX 10 +特典



【新品未開封】陰陽座 迦陵頻伽 レコード LP

以前iPhoneに入れ直しましたが問題なく取り込みも可能でした。

嵐 シングルCD22枚 初回限定盤、通常盤セット売り



studio LAMA【Lama OS】激レア

反射防止用に写っているもう一枚のCDに関しましては今後出品する可能もありますが現在は未定です。

303 入手困難 アンジー 1987 DX キャプテン・コレクション



Snow Mania S1 初回A.B Blu-ray



kobore ピック

購入の際はコメントお願いします。

君の名は 天気の子 アナログ レコード2枚セット RADWIMPS



ハート 様専用 Snow Mania S1 初回A 初回B 通常盤、認定証



snowmancdまとめ売り

保存方法は棚にしまってあっただけなので

日向坂46 1stアルバムひなたざか CD 豪華版/通常盤3枚セット

デリケートな方はお控えください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

メガテラ・ゼロが以前組んでいたバンドのCDです。現在は解散しているバンドの為このCDを持ってる人は少ないと思うので恐らく貴重な物だと思います。CDケースに傷があります。また未開封のものより歌詞カードに変色あり。①さみしい夜②メリーゴーランドベイベー③バラード④宝島⑤ラッタラーララーラー⑥レイニーどの曲もいい曲ばかりなので聴いたことない人は聴いて損しないと思います。以前iPhoneに入れ直しましたが問題なく取り込みも可能でした。反射防止用に写っているもう一枚のCDに関しましては今後出品する可能もありますが現在は未定です。購入の際はコメントお願いします。保存方法は棚にしまってあっただけなのでデリケートな方はお控えください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

Shoko様専用新品未開封 King&Prince シンデレラガール 初回限定盤Bスワローエンゼル 函館本線C62重連の実像下(