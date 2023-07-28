高級品市場 ショルダー 新品未使用＊ステラマッカートニー パンチング 送料込み ナッパ ショルダーバッグ

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【サイズ】

【正規品】グッチ ショルダーバッグ

高さ約10cm×幅9-11cm×奥行3cm

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ショルダー約105.0cmm

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【付属品】

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バッグ本体、箱、保存袋

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商品の情報 ブランド ステラマッカートニー 商品の状態 新品、未使用

新品未使用・送料込み・即購入OK！ ※早期終了の可能性がございます。ステラマッカートニー STELLA McCARTNEY のパンチングロゴ マイクロミニバッグ 正規品 2021年春夏新作です。フロントのステラマッカートニーのパンチングロゴがアクセントとなり、ミニマルな可愛いショルダーバッグです。ぜひご検討をお願いします！【商品詳細】ステラマッカートニー/STELLA McCARTNEY斜めがけショルダーバッグ ボディバッグ700159 w8542 1000素材：アルターナッパ、キャンバス仕様：開閉 ：スナップ式 内側：ポケット1【サイズ】高さ約10cm×幅9-11cm×奥行3cm ショルダー約105.0cmm【付属品】バッグ本体、箱、保存袋カバン バッグ 小さい 黒 ブラック 穴 ファラベラ

商品の情報 ブランド ステラマッカートニー 商品の状態 新品、未使用

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