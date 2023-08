ナイキ エアフォース1 ロー ホワイト/ロイヤルブルー

Nike Air Force 1 Low "White Royal Blue"

品番…DM2845-100

サイズ…28.0cm

状態…新品未使用

ナイキ製品等有の細かな初期キズ、箱のへこみ等がある場合がございます(いわゆるナイキクオリティ)。神経質な方はご購入をご遠慮ください。

すり替え防止の為、購入後の返品はお受けいたしかねます。

#NIKE

#AirForce

#AirForce1LowGameRoyal

#ナイキ

#エアフォース1

#スニーカー

#メンズ

#メンズスニーカー

メインカラー...ホワイト

人気モデル...NIKE エアフォース1

スニーカー型...ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

