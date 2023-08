⭐⭐コメント前・購入前にプロフィールを

ディーゼル(日本の代理店が無い時代のデザイン)

ご確認頂けますと幸いです⭐⭐

⭐商品概要⭐

○商品名:レザージャケット

○サイズ:2XL

○採寸:肩幅約53cm 身幅約64cm

着丈約64cm 袖丈約61cm

○状態:ビンテージの割には、目立ったダメージは少なく、まだまだ着用頂けると思います(^^)

⭐特徴⭐

☑ポニーマーク

☑ビンテージ

☑希少

⭐その他⭐

☑フォロー割を始めました。

フォロー頂けた方には現行価格から5%オフさせて頂きます。

必ず購入前にご連絡お願い致します。

☑サイズ違いも買付出来る時もあります。

お気軽にご相談ください。

☑他のサイトにも同時出品しております。

他のサイトで先に売れた場合は、そちらを優先させて頂きます。

⭐オススメ⭐

以下ブランド等が好きな方は是非購入検討お願い致します。

ポロラルフローレン ポロベア アノラック ビンテージ 90s P wing 1992 1967 NIKE ACG ゴアテックス ナイロン シルク カシミヤ 星条旗 オリンピック ジャケット Lab RRL Chaps 紺ブレ 金ボタン ダブル ニット キャップ kith ヤンキース ドジャース LA Supreme ノースフェイス トミーヒルフィガー カニエ・ウェスト トラヴィス・スコット Cactus Jack Heron Preston ヘロンプレストン

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

