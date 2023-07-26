お気に入り 超人気モデル　シチズン　プロマスター　BN0197-08A 腕時計(アナログ)

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厚み：12.0mm/横幅：44.5mm
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人気のシチズンプロマスターMARINEシリーズです。定価41800円値下げ不可光発電：6ヶ月200m潜水用防水厚み：12.0mm/横幅：44.5mmガラス：クリスタルガラスケース：ステンレス めっきバンド（材）ウレタン（先）幅：22.0mm（留）美錠耐磁1種夜光逆回転防止べゼルねじロックりゅうず