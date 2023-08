【受注生産品】 【送料無料】YOUPAPER（vol.52）表紙：福士蒼汰／全32ページ アート/エンタメ

〈在庫もほとんど無い希少な品です〉

<商品状態について>

新品の商品ですが、紙の印刷物のためシワや状態は様々です。そのため商品の状態は(やや傷や汚れあり)にしております。

<以下、公式サイト内容を引用>

YOUPAPERシリーズはアートタブロイド(約A3サイズ)のエンターテインメント紙です。

お部屋を飾るポスターにもなる大きく美しい写真に加え、独自インタビューを掲載し記事構成をしています。

登場するタレント・アーティストのヒストリーを写真で楽しめる1冊です。

ー発行概要ー

媒体名:YOUPAPER(vol.52)

表 紙:福士蒼汰

モデル:エンターテインメント

タイプ:アートタブロイド

サイズ:タブロイド(W273xH406mm)

カラー:フルカラー

用 紙:コート紙(ホワイト)

頁 数:32ページ

発行日:2016年03月

初 版:2012年02月

発行元:YOUPRESS

ー掲載情報ー

#福士蒼汰

#渡部秀

#小沼将太

#東啓介

#中村太郎

#西銘駿

#永瀬匡

#山本涼介

#竜星涼

#髙橋ひかる

#福原遥

#さくら学院

#磯野莉音

#大賀咲希

#白井沙樹

#桃野陽介

ーー

※お安く出品しておりますので価格交渉はご遠慮ください。

※複数落札いただいた場合は同梱発送となります。

※二つ折りの為、発送サイズはA4サイズとなります。

※傷汚れまた色やけ黄ばみ、におい等がある場合がございます。

※発送は雨などにも濡れないように透明なPPフィルムに入れた物を更に中身の見えない専用のA4厚紙封筒に入れて、郵便局のゆうメール(到着はポスト投函)で発送いたします。

発送連絡から平日3-7日程度で到着予定です。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

