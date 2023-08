PUMA プーマ ジャージ トラックジャージ

◇閲覧いただいた皆様にお得な情報◇

当店、 #古着屋かねきち ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています。

詳しくはプロフィールをご確認ください。

◆商品詳細◆

PUMA プーマ

ジャージ トラックジャージ

トレーニングウェアーになります。

◆表記サイズ◆

S

実寸サイズをご確認下さい。

◆実寸サイズ◆

・着丈65cm

・身幅54cm

・肩幅54cm

・袖丈55cm

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

◆状態◆

キズや汚れは無いです。

◆カラー◆

黒

ブラック

青

ブルー

◆素材◆

ポリエステル 100%

90s 90年代 をはじめ、ゆるダボ や ビッグサイズ など レイヤードスタイル #古着男子 #古着女子 にオススメな スウェット や パーカー や tシャツ や 長袖シャツ や セーター やナイロンジャケット をメインに メンズ から レディース まで揃えております!

※古着になります。

完璧を求める方の購入はご遠慮下さい。

(80s 80年代 90s 90年代の商品も多い為)

また、写真や説明文は最善の努力を致しますが分かりにくい所や気になる所はお気軽にお問い合わせ下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プーマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

