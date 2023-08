【2022福袋】 FCRB ジャケット 未使用 ナイロンジャケット

FCRB-212005

MLB TOUR MULTI PATTERN TRAINING JACKET

COLOR:DODGERS

SIZE:L

おおよそ着丈76身幅57

QUALITY:POLYESTER100%(WR POLYESTER STRETCH TAFFETA)

LINING:POLYESTER100%(OPEN HOLE MESH)

撥水性、伸縮性に加え、メッシュの裏地によって通気性も確保したトレーニングジャケットはバックに輝くビッグサイズのチームロゴがインパクト大。ドジャースはカモフラ柄を採用してます。

soph正規店にて購入後、タグ付き未使用となります。

こちら値引き交渉はしてませんのでご了承願います。

FCRB

F.C.Real Bristol

エフシーレアル

ブリストル

soph

ソフ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

