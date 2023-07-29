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注目ショップ・ブランドのギフト RTX NVIDIA A4000 16GB中古保証有り NVRTXA4000 PCパーツ

商品の説明

NVIDIA RTX A4000 NVRTXA4000 [PCIExp 16GB]中古保証有り
【Wing Cust様専用】【新品未使用】AMD Ryzen 9 5950X
動作確認済、2024年7月31日まで保証有り、初期不良対応いたします。
ASRock X570 PhantomGaming + Ryzen7 3700x
※中古品につき、細かい傷や汚れなど気にされる方は購入をお控えください。
INTEL Core i5 10400F
機械学習に最適 16GBメモリがとても有効です。
core i3 12100F

GTX 1080ti 11GB Palit Game Rock
Graphics CoprocessorNVIDIA Quadro RTX 4000
ブラック様専用Core i5 10400F BOX リテールクーラー未使用
BrandELSA
超希少!未使用付属品全付 AOpen AX3SP PRO Che Che!
Graphics Ram Size16 GB
お早い方優先で ST8000DM004 8TB 約1年 保証あり
Video Output InterfaceDisplayPort, HDMI
GIGABYTE AORUS GeForce RTX3070 MASTER 8G
Graphics Processor ManufacturerNVIDIA

B450 STEEL LEGEND

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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NVIDIA RTX A4000 NVRTXA4000 [PCIExp 16GB]中古保証有り動作確認済、2024年7月31日まで保証有り、初期不良対応いたします。※中古品につき、細かい傷や汚れなど気にされる方は購入をお控えください。機械学習に最適 16GBメモリがとても有効です。Graphics CoprocessorNVIDIA Quadro RTX 4000BrandELSAGraphics Ram Size16 GBVideo Output InterfaceDisplayPort, HDMIGraphics Processor ManufacturerNVIDIA

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

注目ショップ・ブランドのギフト RTX NVIDIA A4000 16GB中古保証有り NVRTXA4000 PCパーツ

26分钟前

注目ショップ・ブランドのギフト RTX NVIDIA A4000 16GB中古保証有り NVRTXA4000 PCパーツ

¥98,000 ¥51,940

(税込) 送料込み
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出品者

34677d

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本人確認済
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34677d
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