即納！最大半額！ ニューバランス イングランド製 M991NNN ネイビー　27cm スニーカー

商品名:ニューバランス スニーカー

品番:M991NNN

サイズ:27cm

カラー:ネイビー

特徴:使用感・少しのダメージはあるが、

使用上は全く問題ありません。

◆中古購入したものを販売してる為、元の箱は

ありません。

発売日、販売時期等もわかりかねます、ご了承ください。

◆目立つヨゴレやダメージは画像や説明に記載していますが、

着用に支障が無いと判断した物は、説明は省いている場合があります

◆画像につきましては、実物に近くなるように撮影しておりますが、

多少異なる場合がございます。

即購入可能ですが気になる点がございましたら、

遠慮なくコメントお待ちしています。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 傷や汚れあり

