お気に入り mobley Evan ルーキー　Prizm wave Purple その他

シリーズ···トレカその他

キャバリアーズの2年目エバン・モブリー選手の

prism purple waveになります。

すばる様専用

また、PSA鑑定にて9を取っております。

今季優勝筆頭候補のキャブスをドノバンなどと

共に引っ張っている選手になります。

売り切りたいので欲しい方は値段を

コメントに書いていただければ検討させて

いただきます。大幅な値下げは難しいです。

検索用

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

シリーズ···トレカその他キャバリアーズの2年目エバン・モブリー選手のprism purple waveになります。また、PSA鑑定にて9を取っております。今季優勝筆頭候補のキャブスをドノバンなどと共に引っ張っている選手になります。売り切りたいので欲しい方は値段をコメントに書いていただければ検討させていただきます。大幅な値下げは難しいです。

