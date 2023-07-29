最新最全の ロゴ メキシコ製《US古着》ハーレーダビッドソン 海賊 メンズ2XL Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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◎閲覧いただきありがとうございます◎
BALENCIAGA バレンシアガ Tシャツ 希少品です
ヴィンテージ・ユーズド商品を中心に出品しております！
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【サイズ】メンズ2XL程 ※US XL
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【カラー】ホワイト
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【実寸（素人採寸です）】
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肩幅 : 約60cm
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身幅 : 約64cm
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着丈 : 約75cm
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袖丈 : 約23cm
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【状態】B
WTAPS 211 RAGS 新品 サイズL
※クリーニング済み。
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※一部薄いよごれがあります。
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【S】デッドストック、ほぼ使用感のない美品のUSED商品。
wasted youth
【A】多少の使用感はあるが、状態は良好。
eastern youth イースタンユース anvil 90s 坂本商店
【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない良品。
Chrome Hearts Tシャツ M
【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。
kurt cobain カートコバーン Tシャツ
【D】過度の使用感や、目立つダメージ・汚れあり。着用は可◎
HYSTERIC GLAMOUR GIRL キムタク着 ヒスガール Tシャツ
極美品希少なoff-white Tシャツ半袖ギャラクシー L
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★ 些細な質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい♪
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★コメントなしの即決OKです。
Dior and Judy Blamディオール 半袖 Tシャツ ロゴTシャツL
★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。
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※微細な汚れや小さなダメージの見落としがあるかもしれませんが、古着であることをご理解の上ご購入ください。
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シュプリーム Shop Tee グレーS
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購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください^^
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※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。
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商品の情報
商品のサイズ
2XL(3L)
ブランド
ハーレーダビッドソン
商品の状態
やや傷や汚れあり
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（即発送！）バレンシアガ Tシャツ
◎閲覧いただきありがとうございます◎ヴィンテージ・ユーズド商品を中心に出品しております！出品中の他商品もよろしければご覧下さい^^→#古着屋mog メキシコ製《US古着》ハーレーダビッドソン ロゴ 両面プリント 海賊 Tシャツ ホワイト メンズ2XLHarley-Davidsonの両面プリントTシャツ☆バックのバイキングプリントがかっこいい一枚です！—————————————— 【サイズ】メンズ2XL程 ※US XL【カラー】ホワイト【実寸（素人採寸です）】肩幅 : 約60cm身幅 : 約64cm着丈 : 約75cm袖丈 : 約23cm【状態】B※クリーニング済み。※一部薄いよごれがあります。【S】デッドストック、ほぼ使用感のない美品のUSED商品。【A】多少の使用感はあるが、状態は良好。【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない良品。【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。【D】過度の使用感や、目立つダメージ・汚れあり。着用は可◎——————————————★ 些細な質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい♪★コメントなしの即決OKです。★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。※微細な汚れや小さなダメージの見落としがあるかもしれませんが、古着であることをご理解の上ご購入ください。——————————————☆お得なフォロー割引きしております☆購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください^^※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。★10,000円以上→500円引き ★5,000円以上→200円引き★2,000円以上→100円引きぜひぜひご利用ください♪
商品の情報
商品のサイズ
2XL(3L)
ブランド
ハーレーダビッドソン
商品の状態
やや傷や汚れあり
最新最全の ロゴ メキシコ製《US古着》ハーレーダビッドソン 海賊 メンズ2XL Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
375
17分钟前
最新最全の ロゴ メキシコ製《US古着》ハーレーダビッドソン 海賊 メンズ2XL Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
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12,580
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10,693
(税込) 送料込み
3
8
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
トップス
Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
ロゴ メキシコ製《US古着》ハーレーダビッドソン 海賊 メンズ2XL Tシャツ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
ff9e5a4bf
1028
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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最新最全の ロゴ メキシコ製《US古着》ハーレーダビッドソン 海賊 メンズ2XL Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
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