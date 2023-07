バラ売り、値下げ不可。即購入⭕️

PSvita

発送方法はらくらくメルカリ便宅急便コンパクトのみ。

送料450円+専用BOX70円

出品内容

PSV 本体

ソフト5本

1.飛び出せどうぶつの森

2.初音ミク Project mirai

3.MONSTER HUNTER 4G

4.MONSTER HUNTER X

5.MONSTER HUNTER XX

マイクロSD 4GB

専用タッチペン

純正充電器

ソフトケース

布製本体ケース

大人が使っていたため、状態はいいかと思います。

購入当時から画面保護シートを貼っていたため綺麗だと思います。

本体にうさぎのキャラクターのステッカーを貼っています。

側面に塗装ハゲがありますが、似たような色のため目立ちません。画像を確認してください。

本体説明書やソフトケースはありません。

1枚目の写真には写っていませんが、8.9枚目にあるマイクロSDカードもお譲りします。

本体やSDカード、ソフトの初期化のために操作しましたが、読み込みやボタン操作など特に問題はありませんでした。素人の確認なので自己責任でお願いします。

布製本体ケースは素人の手作りです。本体の緩衝材として同梱しますが、不要な場合は処分してください。

綿棒や綿の布巾、ブロアーで掃除しました。どうしても細かいゴミが残っていますがご容赦ください。

濡れないようにビニールで包み、プチプチなどでくるんで発送します。

商品の情報 ブランド ニンテンドー 商品の状態 やや傷や汚れあり

