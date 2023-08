markaware マーカーウェア

HUGE SWEAT - スウェット

サイズ・M

前身頃69cm 後身頃75cm

身幅81cm 肩幅74cm 袖丈57.5cm

※素人寸法の為、多少の誤差の可能性がありますがご了承ください。

素材・コットン100%

〈マーカウェア〉のスウェット素材ではおなじみとなっているプルオーバースウェットです。 通常のスウェットをそのまま大きくしたかのような、大きく肩を落としたドロップショルダーや袖幅、ゆったりとした身幅などビッグシルエットによる独特なバルーンシルエットが特徴です。

・脇ハギがない丸胴仕様

・縫い目が肌に当たってもストレスにならないフラットシーマ縫製を採用

・ギュッと度を詰めたヘビー吊裏毛

試着のみ着用で、少しサイズが大きく着る機会がなかった為、出品致します。

購入価格 31,900円(税込)

カラー...ホワイト

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地/ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マーカー 商品の状態 未使用に近い

