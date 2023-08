【無印良品 リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・2・オーク】の現行品になります。

一年半ほど前に20900円(送料込)で購入後、家具配置変更によりさほど使用することなく保管しておりました。

一箇所だけよくよくみるとわかる程度の薄いキズがありますが、全体的には目立った汚れ、クッションのヘタリは見られず綺麗な状態です。

写真にあります、カバー(別途購入品)を宅内クリーニングの上、おつけします。

個人補完のため、神経質な方はご留意下さい。

ペットなし、喫煙なし、芳香剤使用なし。

【無印良品 リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・2・オーク】の現行品になります。一年半ほど前に20900円(送料込)で購入後、家具配置変更によりさほど使用することなく保管しておりました。一箇所だけよくよくみるとわかる程度の薄いキズがありますが、全体的には目立った汚れ、クッションのヘタリは見られず綺麗な状態です。写真にあります、カバー(別途購入品)を宅内クリーニングの上、おつけします。個人補完のため、神経質な方はご留意下さい。ペットなし、喫煙なし、芳香剤使用なし。

商品の情報 ブランド 無印良品 商品の状態 目立った傷や汚れなし

