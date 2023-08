HUG O WaR ハグオーワー

▽商品

ときめく優雅な佇まい♪

存在感のある華やかなワンピースです。

シルクのような滑らかな肌ざわりで、

うっとりする光沢感も相まって、

洗練された着こなしを叶えてくれます。

胸元からギャザーが寄せられたデザインで、

立体的なドレープが目を引きます。

ストンと落ち感のあるシルエットは、

大人の魅力を引き出してくれます。

スパンコールなどの装飾がきらびやかで、

美しさに惚れ惚れします。

ぜひお手元に!

▽状態

多少の着用感は見られますが、

致命的なダメージはなく、

良好な状態です。

▽サイズ

サイズ表記がないので、FREE SIZEを選択しています。必ず寸法もご参照ください。

総丈:105.0

肩幅:36.0

身幅:43.0

袖丈:46.5

※多少の誤差はご容赦ください。

▽カラー

カーキ系

~・~・~・~・~・~・

~・~・~・~・~・~・

管理番号:bc-2304.44

カラー...グリーン

柄・デザイン...その他

袖丈...長袖

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ハグオーワー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HUG O WaR ハグオーワーロングギャザーワンピース装飾 ビジュー長袖レーヨン100%▽商品ときめく優雅な佇まい♪存在感のある華やかなワンピースです。シルクのような滑らかな肌ざわりで、うっとりする光沢感も相まって、洗練された着こなしを叶えてくれます。胸元からギャザーが寄せられたデザインで、立体的なドレープが目を引きます。ストンと落ち感のあるシルエットは、大人の魅力を引き出してくれます。スパンコールなどの装飾がきらびやかで、美しさに惚れ惚れします。ぜひお手元に!▽状態多少の着用感は見られますが、致命的なダメージはなく、良好な状態です。▽サイズサイズ表記がないので、FREE SIZEを選択しています。必ず寸法もご参照ください。総丈:105.0肩幅:36.0身幅:43.0袖丈:46.5※多少の誤差はご容赦ください。▽カラーカーキ系~・~・~・~・~・~・#ニューヨークの商品一覧⇒他のアイテムもご覧になりたい方は↑↑↑#ニューヨークのワンピース一覧⇒他のワンピースもご覧になりたい方は↑↑↑#ニューヨークの「HUG_O_WaR」一覧⇒他の「ハグオーワー」もご覧になりたい方は↑↑↑~・~・~・~・~・~・管理番号:bc-2304.44カラー...グリーン柄・デザイン...その他袖丈...長袖季節感...春、夏、秋

