ご覧いただきありがとうございます

エンポリオアルマーニの、少し厚手で、Gージャンと呼んで良いのか、わからないので、Gージャン風ブルゾンとしました

服の表示タグが、薄くなっているので、素材がはっきりとはわからないのですが、おそらく綿100%かと思うので、綿100%としました

本体に影響はなく、本体は綺麗な状態です

1番目の色合いが近いかと思います 真っ白地です

光の加減で、所々ムラに写っているところがありますが、ムラはありません

3番目の写真、襟ぐりです

4番目の写真、両側に、ふたつきのポケット、ふたを留めるボタンが2個あるポケットがあります

左側のポケットの上に、シルバーの金属のような素材のものがあり、EMPORIO ARMANIと刻印されています

5番目の写真、そのポケットの内側に、ファスナー付きのポケットが、両側にあります

左右違う長さに写っていますが、服の置き方がわるいので、違う感じに写っています

ファスナー、同じ長さです

すいません

6番目の写真、両側にあるポケットです

7番目の写真、裾の方です

8番目の写真、袖口で、ボタン1個で留めています

9番目の写真、後ろ身頃、裾の方です 両側にボタンで留めています

とてもしっかりとした生地、しっかりと縫製されています

さすがの感じがするブルゾン、Gージャン?です

XLサイズなので、細い方は、ゆるダボで、ゆったりと着用でき、大きいサイズの方は、スリムな形なので、カッコよく着用できるかと思います

着丈 70センチ

身幅 63センチ

肩幅 50センチ

袖丈 75センチ

平置き直線で測っています

素人寸法なので誤差がありましたら、お許しください

中古品自宅保管です

ご理解いただける方、よろしくお願い申し上げます

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エンポリオアルマーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

