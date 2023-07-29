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玄関先迄納品 SAMBA OG ホワイト スニーカー

商品の説明

SAMBA OG ホワイト
MIZUNO BEAMS 別注 WAVE RIDER β ビームス

アディダスイージーブースト350V2リフレクティブ NATURAL
ブランド　adidas アディダス
27.5 Nike Travis Scott Air Trainer 1
サイズ　27.5cm
NIKE DUNK LUX SHERPAナイキダンク
カラー ホワイト　白
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商品の情報

商品のサイズ27.5cm
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商品の状態新品、未使用

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SAMBA OG ホワイトブランド　adidas アディダスサイズ　27.5cmカラー ホワイト　白即購入可匿名配送人気商品のため値下げは考えておりません。分からないこと等ございましたらコメントお願いいたします。

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玄関先迄納品 SAMBA OG ホワイト スニーカー

35分钟前

玄関先迄納品 SAMBA OG ホワイト スニーカー

¥21,500 ¥12,040

(税込) 送料込み
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  • カテゴリー
    1. ホーム
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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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f05918c

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f05918c
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