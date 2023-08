Diagram GRACE CONTINENTAL ダイアグラム グレースコンチネンタルのレース×フリル パンツドレスです。

✔商品説明

・ダイアグラムらしい上質でこだわりの詰まったオールインワンです✨

・しっかりとした素材で高級感があり、とても上品でかっこいい一着。

・Aラインシルエットのパンツドレスは周りの人と被りにくくお洒落です。

・高めの位置でウエスト切り替えがあり、パンツはワイドパンツなのでスタイル良く見えます。

・アンクル丈で抜け感もあります。

・バスト部分にギャザーのポイントが入っていて華やかです。

レースも花柄に施されていて可愛く上品。

・色は深いグリーンよりのネイビー。レース部分は黒です。

・お食事会、パーティー、結婚式、二次会、記念日、学校行事などオケージョンシーン、デートなど様々なシーンにマッチします✨

・上質でエレガントな個性的なワンピースやパンツドレスをお探しの方におすすめです。

✔️状態

・背中部分に一部ほつれあり。(着用に問題はありません)

※画像8枚目ご参照ください。

・一部1mm程度の糸飛び出し、糸つりあり。

上記以外には汚れやほつれもなく、まだまだ長く着用して頂けます。

✔両サイドにポケット付き。

背面ファスナーあり。

裏地あり

上身頃~太もも部分に裏地あり

✔️袖丈

半袖

✔️カラー

グリーンネイビー

レース部分: ブラック

✔️サイズ

サイズ38

平置き採寸

着丈 約133cm

身幅 約43cm

W 約36cm

袖丈 約21cm

肩幅 約36.5cm

股上 約42cm (ウエスト切り替えから計測)

股下 約61cm

✔素材

表地 : トリアセテート、ポリエステル

レース : ナイロン、レーヨン

チュール : ナイロン

裏地 : ポリエステル

✔️季節感

春、夏、秋

✔️柄・デザイン

無地 ハイウエスト レース切り替え Uネック ジャンプスーツ フォーマル フリル アンクル丈

即購入歓迎です。

フォクシー、ルネ、グレースコンチネンタル、エポカ、エムプルミエ、エムズグレイシー、セルフォード等や韓国ファッションがお好きな方におすすめです。

624032-2

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダイアグラム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

