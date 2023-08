人気が高い punkdrunkers パンクドランカーズ 侍武士 L シャツ半袖 ドクロ シャツ

パンクドランカーズ punkdrunkers 侍 武士 ドクロ ポケット シャツ 半袖

使用感はある中古品です。

サイズ表記L

着丈75センチ

身幅58センチ

袖丈23センチ

パンクドランカーズ punkdrunkers 侍 武士 ドクロ ポケット シャツ 半袖 L 刺繍 検/ スカシャツ スカジャン 和風 東洋

【特徴】

カジュアル アメカジ

ユニセックス レディース メンズ

大きいサイズ オーバーサイズ

ビッグサイズ ビッグシルエット

デッドストック レア 希少 古着男子 古着女子 ゆるだぼ

※こちらの画面を購入=プロフ記載事項全て同意となりますので必ずプロフご確認の上購入よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド パンクドランカーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パンクドランカーズ punkdrunkers 侍 武士 ドクロ ポケット シャツ 半袖使用感はある中古品です。サイズ表記L着丈75センチ身幅58センチ袖丈23センチパンクドランカーズ punkdrunkers 侍 武士 ドクロ ポケット シャツ 半袖 L 刺繍 検/ スカシャツ スカジャン 和風 東洋閲覧いただいた購入予定者様にお得情報当方フォロワー様限定でお得な”割引”とおまけ特典配布を行なっています ご購入の際にはプロフィール欄のご確認をよろしくお願い致します!パンクドランカーズを他にも多数出品中です!よろしかったらこちらからご覧くださいませ!#もーものパンクドランカーズ#もーものシャツ#もーもの刺繍その他全商品はこちらからどうぞ!#服のもーも#ユニセックス #大きいサイズ #ビッグシルエット #ビッグサイズ #オーバーサイズ #ゆるだぼ#古着男子 #古着女子 #アメカジ #カジュアル #レア #希少 【特徴】カジュアル アメカジユニセックス レディース メンズ大きいサイズ オーバーサイズビッグサイズ ビッグシルエット デッドストック レア 希少 古着男子 古着女子 ゆるだぼ ※こちらの画面を購入=プロフ記載事項全て同意となりますので必ずプロフご確認の上購入よろしくお願いします。

