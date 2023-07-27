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古典 シェイミEX SR PSA10 SC ポケモンカードゲーム

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カードの状態に関しましては、PSAの評価通りとさせていただきます。
強化拡張パック　漆黒のガイスト　未開封シュリンク付き2BOX
入手後は暗所にて保管していました。
ニンフィア　v sa psa10 イーブイヒーローズ　ポケモンカード
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古典 シェイミEX SR PSA10 SC ポケモンカードゲーム

46分钟前

古典 シェイミEX SR PSA10 SC ポケモンカードゲーム

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