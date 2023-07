品番 NP61800

カラー ブリティッシュカーキ

サイズ L

着丈76 身幅60 肩幅47 袖丈70【公式サイトの表記】

付属品 商品タグ

2019AW仕様、廃盤カラー。

試着のみの未使用の商品になります。

非喫煙環境、ペット無し。

正規品か?との問いには返答致しかねますので、写真を見て頂いた上で判断をお願い致します。

判断に必要と思われる商品の情報(品名、品番、GOLDWINのタグ等)は全て写真に掲載しております。

こちらの商品は一点物になり、他販路でも出品しているため、購入希望の方は在庫確認をコメントにてお願い致します。

尚、購入意思が無いと思われる方のコメントはスルーおよび削除、コメント逃げをされる方はブロックの対象とさせて頂きます。

以下検索

カラー...ベージュ

柄・デザイン...刺繍

素材...ナイロン

フード...フードあり(取外し不可)

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

