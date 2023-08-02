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【正規品直輸入】 ヴィヴィアン　ウエストウッド　ハート ショルダーバッグ

商品の説明

ヴィヴィアンウエストウッドのハートバッグ
新品未使用　COACH バッグ デニム 2way ミニボストン シグネチャー
ショルダーバッグ　タイプ　チェック柄
希少　ルイヴィトン　ヴェルソー　エピ　ブラウン　ショルダーバッグ　肩掛け

PRADA　プラダ　ショルダーバック　美品
ブラウン系チェック柄は日本になかなかない
Maison Margiela マルジェラ グラムスリム ミニ
アイテムだそうです！
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(店員さんに教えていただきました)
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2度使用で美品です。
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商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態未使用に近い

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ヴィヴィアンウエストウッドのハートバッグショルダーバッグ　タイプ　チェック柄ブラウン系チェック柄は日本になかなかないアイテムだそうです！(店員さんに教えていただきました)2度使用で美品です。自宅保管にご理解ある方お願い致します！即購入okです！

商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態未使用に近い

【正規品直輸入】 ヴィヴィアン　ウエストウッド　ハート ショルダーバッグ

5分钟前

【正規品直輸入】 ヴィヴィアン　ウエストウッド　ハート ショルダーバッグ

¥52,000 ¥28,080

(税込) 送料込み
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