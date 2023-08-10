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【NEW限定品】 【希少】adidas トラックジャケット　デサント製　60's ジャージ

商品の説明

3万円程で購入したこのジャケットですが、サイズが好みのサイズで無かった為、出品致しました。
Needlesカウボーイジャケット M ピンク ニードルス
小松菜奈さんが着用してたモデルです。
00s adidas アディダス トラックジャケット　ブルー　ネイビー　y2k

【入手困難】adidas ATP復刻 SSTベロアジャージ L相当 刺繍ロゴ
着用は1回きりです。ほぼ未使用で綺麗な状態です。
日本製 70s オニツカタイガー セットアップ ジャージ トラックジャケット

アンダーアーマー ジャージ上下セット
着丈・・59
87【極美品】adidas アディダス ジャージ セットアップ ギンガムチェック
裄丈・・72
adidas originals ベッケンバウアー ワッフル トラックジャケット
肩幅・・52
NIKEテックフリース黒 サイズS 新品未使用
素人の寸法ですので誤差はあるかと思います。ご理解の程お願いします。
【美品】70s デサント アディダス ジャージ サイズ6

U052802 ニッポニアジャージ2021 モノクロマティク　blackout
袖丈···長袖
9692 極美✨adidasトラックジャケット70sヴィンテージ復刻イエローXL
柄・デザイン···無地
Mammal ジャージ セットアップ
季節感···春、秋、冬

DRESS CAMP × champion トラックジャケット

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアディダス
商品の状態未使用に近い

アディダス ジャージ トラックジャケット 00s ATPタイプ L 3ライン刺繍

【希少】80sヴィンテージ ナイキ 刺繍トラックジャケット ジャージ黒nike.

adidas アディダス　ジャージ　上下セット

vintage fredperry フルジップ　バイカラー　トラック　ジャージ
3万円程で購入したこのジャケットですが、サイズが好みのサイズで無かった為、出品致しました。小松菜奈さんが着用してたモデルです。着用は1回きりです。ほぼ未使用で綺麗な状態です。着丈・・59裄丈・・72肩幅・・52素人の寸法ですので誤差はあるかと思います。ご理解の程お願いします。袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアディダス
商品の状態未使用に近い

【NEW限定品】 【希少】adidas トラックジャケット　デサント製　60's ジャージ

2分钟前

【NEW限定品】 【希少】adidas トラックジャケット　デサント製　60's ジャージ

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