【NEW限定品】 【希少】adidas トラックジャケット　デサント製　60's ジャージ

3万円程で購入したこのジャケットですが、サイズが好みのサイズで無かった為、出品致しました。

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小松菜奈さんが着用してたモデルです。

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【入手困難】adidas ATP復刻 SSTベロアジャージ L相当 刺繍ロゴ

着用は1回きりです。ほぼ未使用で綺麗な状態です。

日本製 70s オニツカタイガー セットアップ ジャージ トラックジャケット



アンダーアーマー ジャージ上下セット

着丈・・59

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裄丈・・72

adidas originals ベッケンバウアー ワッフル トラックジャケット

肩幅・・52

NIKEテックフリース黒 サイズS 新品未使用

素人の寸法ですので誤差はあるかと思います。ご理解の程お願いします。

【美品】70s デサント アディダス ジャージ サイズ6



U052802 ニッポニアジャージ2021 モノクロマティク blackout

袖丈···長袖

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柄・デザイン···無地

Mammal ジャージ セットアップ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

3万円程で購入したこのジャケットですが、サイズが好みのサイズで無かった為、出品致しました。小松菜奈さんが着用してたモデルです。着用は1回きりです。ほぼ未使用で綺麗な状態です。着丈・・59裄丈・・72肩幅・・52素人の寸法ですので誤差はあるかと思います。ご理解の程お願いします。袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

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