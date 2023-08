YLEVE / COTTON BROAD OVER DYE SH イレーヴ コットン ブロード オーバーダイ Thomas maison トーマスメイソン 半袖シャツ 半袖 4、

イレーヴの半袖シャツです。22ssのお品物です。

サイズ4

外出の際に2回着用して2度手洗い洗濯しています。洗い晒しの状態です。

カラーは公式だと全て同じ色表記ですが、細ピッチの濃いめの色味の方で人気のお色味だったかと思います。詳細色味は画像5枚目のものです。

背中の目立たないところに少しシミのようなものがあります。画像4枚目。

拡大してみると分かりますが、普通にしている分、着用している分には目立たないです。少し引きの画像は6枚目です。

そういった状態はあるので気になる方はご遠慮ください。その点を踏まえた価格です。

UKのシャツ生地専門メーカーTHOMAS MASON。ドレスシャツ用のストライプをオーバーダイし、製品加工で風合いを出す事で、洗い晒しで着れるカジュアルシャツに仕上げました。

≪YLVE / イレーヴ≫

2018年春夏よりスタート。

服の基本を大切に、素材の質感、シルエット、仕立てにこだわり、上質とシンプルを徹底しながら、今の気分を表現する。

ベーシック、ワーク、テーラリング、シーズンアイテムの4つの要素からデザインされた服は、シンプルさとクオリティーにこだわった大人のためのリアルクローズ。

#他にもいろいろ出品していますので宜しければご覧ください

ニート

NEAT

scye

ノースフェイス

パタゴニア

ヤエカ

YAECA

コモリ

comoli

グラフペーパー

graphpaper

レショップ

lechoppe

ブラームス

freshservice

パラブーツ

オールデン

ブルーナボイン

weekend

dress

ヘリル

HERILL

ルイヴィトン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

