50s 60s 希少 フランス軍 フロック コート ジャケット YX-02

THE NORTH FACE CAMP COAT



293【アメリカンラグシー】メンズ モッズコート ホワイト 暖かい 防寒 古着

フランス軍のフロックコートです。

美品!バブアー ビッグビデイル フリークスストア別注 bedale ノンオイル

ナイロンが開発される前の50-60年代のもので、当時はコットンのレインコートでした。

名作 03AW RAF SIMONS ラフシモンズ CLOSER期 モッズコート

肩のフラップは一体型で、肩に雨や霧が付いても中に染みない作りになっています。

【人気ワッペンデザイン☆高級モデル】ヒステリックグラマーミリタリーモッズコート

特徴として過去に何着か試着した経験の中でこれが一番シルエットが良く、素晴らしいAラインシルエット出てます。フラップデザインに飽きたら襟周りでカットしてもらっても良いと思います。

米軍実物 M65パーカー モッズコート サイズS フード付きリメイク

デザイン性のあるミリタリーアイテムで、変わり種お探しの方へ。

M-65 PARKA XSMALL-REGULAR



STONE ISLAND ストーンアイランド シャドウプロジェクト モッズコート



【Deadstock】アメリカ軍 M65フィッシュテールパーカー ライナー M

身幅69cm

【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ パーカー モッズ マウンテン 黒 M

着丈112cm

NEIGHBORHOOD M51 モッズコート サイズS

ゆき丈87.cm

ESSAY J-3 : MODS COAT サイズ2



ドイツ軍 軍物 軍モノ ミリタリー ビッグ ロング モッズ コート 古着 韓国系



ろーひー様専用 アレキサンダーリーチャン モッズコート サイズ2

◼️◼️◼️

【タイムセール超価格破壊‼️】エルマンノシェルヴィーノ ライトコート 50



Engineered Garments Highland Parka XS

関連商品→ #Mivintageミリタリー

新品 未使用 ジュリアンデイヴィッド モッズコート



【美品】72年ミニタグM65フィッシュテールパーカー シェルMサイズ

関連商品→ #Mivintageアウター

A45 so far ソーファー 高級 ムートン コート ボア 本革 ミリタリー



50s 60s 希少 フランス軍 フロック コート ジャケット YX-02

◼️◼️◼️

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

50s 60s 希少 フランス軍 フロック コート ジャケット YX-02 フランス軍のフロックコートです。ナイロンが開発される前の50-60年代のもので、当時はコットンのレインコートでした。肩のフラップは一体型で、肩に雨や霧が付いても中に染みない作りになっています。特徴として過去に何着か試着した経験の中でこれが一番シルエットが良く、素晴らしいAラインシルエット出てます。フラップデザインに飽きたら襟周りでカットしてもらっても良いと思います。デザイン性のあるミリタリーアイテムで、変わり種お探しの方へ。身幅69cm着丈112cmゆき丈87.cm◼️◼️◼️関連商品→ #Mivintageミリタリー関連商品→ #Mivintageアウター◼️◼️◼️

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

春は一枚で! アーバンリサーチ『別注』TAION 3WAYモッズコート グレー【sacai×Acronym】coat サイズ1 完品 コートモッズコート M-1951 Houston デッドストックカズユキクマガイ アタッチメント ハイカウントラバークロス フーデットコート【alk phenix】アルクフェニックス dome coat ドムコート 新品LAD MUSICIAN BIG MODS COAT ビッグモッズコート 黒