特別価格 ア・ラ・モードJSK BABY★Chocolat 茶 紺 チョコミント ひざ丈ワンピース

☆ご覧下さりありがとうございます☆

ワンピース・シルク100%・エミリオプッチ・サイズ36・Sサイズ・新品



【ブランド名】

BABY, THE STARS SHINE BRIGHT

【商品名】

Chocolat ア・ラ・モードJSK

【色/サイズ】

チョコミント

(紺星柄 × 茶×ミント水玉 × 茶×生成ストライプ × 茶×紺ギンガムリボン × 生成レース)

【状態】

試着のみの美品

受注ドレス、流星ア・ラ・モードドレスの後に販売のあったJSKバージョンのものです。

とても可愛く、華やかでハロウィンなどにもおすすめです!

出品悩んでいるため、突然削除する可能性があります。

一度人手に渡ったものですので、ご理解頂ける方でお願い致します

ボーンが入っておりますのでメルカリ便宅急便orゆうパックにて発送予定。

なるべく小さくコンパクトに梱包して発送致しますので、ご了承下さい。

ご質問などございましたらお気軽にコメント下さい

BABY, THE STARS SHINE BRIGHT

ALICE and the PIRATES

Angelic pretty

metamorphose

ベイビー ザ スターズ シャイン ブライト

アリス アンド ザ パイレーツ

アンジェリックプリティ

メタモルフォーゼ

ロリータ ロリィタ 甘ロリ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベイビーザスターズシャインブライト 商品の状態 未使用に近い

