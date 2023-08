ご覧いただきありがとうございます。

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。 大人気!!!!!Amazon 限定 リュックです♪ レザータグ付きです♪ いつも高値で取引されている大人気リュックです♪ 探されている方も多いと思いますのでぜひご検討ください♪ <商品説明> ポーター×amazon ユニオン型 ヒート リュックになります。 ヒートの生地を使用したユニオン型のリュックで限定販売でした♪ 現行のヒートのモデルでもこのユニオン型は無いので 激レアで大変人気があります♪ 手持ちにリュックにと大活躍です♪ 上部の開閉は、しっかりチャック付きです♪ 中身にPC収納層もございます♪ 定価:33,000円ですが、大人気でプレミアついてます♪ サイズ当方計測(約):横34cm×高さ40cm×まち14cm。 デカいです!!!!! <商品状態> 画像よりきれいなバッグです♪ フラッシュ画像もUP致しました。 表面大変きれいです♪ ロゴ完璧です♪金具もきれいです♪ 背中面も中身きれいです♪ きれいな商品ですが、 1度は、人の手に渡ったものですので神経質な方は、ご遠慮ください。まず出ない激レアリュックですのでぜひご検討ください♪タンカー旅行遠足ビジネス仕事バッグレザータグユニオンレコードDJ

