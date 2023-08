ベストボディジャパンの大会のレディースのファイナル用のビキニです!

今年は、大会に出場できませんので出品いたします!!

公式では購入しておりますが今現在は、販売していない形になります。

ちなみに出場のため、ビキニの上の前の部分の 真ん中

のところは、手縫いで縫っております。

去年ファイナルにいき、準グランプリも頂いております!!

ベストボディジャパン公式HPで購入しております!!

自宅保管、洗濯のため神経質な方はご遠慮ください!!

また、インナーをつけ、いつも履いておりました!!

ご購入後のクレーム等は一切お受付できませんのでご了承お願いいたします!!

#ベストボディジャパン

#ベストボディジャパン公式

#ベストボディジャパンレディース

#ベストボディジャパンレディースパンツ

#ベストボディジャパンウエア

#ベストボディジャパンビキニ

#ベストボディジャパン水着

#ベストボディジャパンファイナル

カラー...ブラック

水着種類...ビキニ

サイズ ;Mサイズ

カラー ;ブラック

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

