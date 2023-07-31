結婚祝い 80s90s ウィルスミスデザイン　総柄　シャツ　実寸XL シャツ

サイズXL
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身幅64cm
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着丈78cm
ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ コナベイ アロハシャツ/L☆アメリカ製
肩幅57cm
完璧 ペンドルトン 50's〜ヴィンテージ オンブレ シャドー ウールシャツ
素人採寸ですので誤差はご了承下さい
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コメント:希少な80年代90年代頃のハリウッドスター
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古着につきご理解ある方のみご落札ください
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完売品 A.F ARTEFACT 22AW オーバーサイズ シャツ ネルシャツ
※写真参照
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袖丈···半袖
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ヴィンテージ
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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希少 90s OLD STUSSY モノグラム シャツ US製 デッドストック
サイズXL身幅64cm着丈78cm肩幅57cm素人採寸ですので誤差はご了承下さいコメント:希少な80年代90年代頃のハリウッドスター#ウィルスミス デザインのシャツです！独特の色合いがデザイン性高め！古着につきご理解ある方のみご落札ください1番下のボタン欠けてます※写真参照袖丈···半袖【検索用】#フルダン #古着ファッション #古着女子 #古着男子 #古着ミックス#vintage #古着 #karlkani #street #hiphop #90s #stussy #shok #coogi #polo #tommy #fubu #polo #ralphlauren #tommyhilfiger #converse #usa #nike #puma #guess #stussy #thenorthface #hardrockcafe #burberry #LLbean #chanmpion #patagonia #carhart #fred #perry #kenzo #supreme #lacoste #disney #shott #calvinklein #90s #80s #古着 #スウェット #トレーナー #ジャージ #アウター #ブルゾン #ナイロンジャケット #コーチジャケット #ポロ #ラルフローレン #トミーヒルフィガー #コンバース #ヴィンテージ #フィラ #ヘリーハンセン #ナイキ #リーボック #プーマ #ゲス #ノーティカ #ステューシー #ノースフェイス #ハードロックカフェ #ＬＬビーン #チャンピオン #パタゴニア #カーハート #フレッドペリー #ケンゾー #シュプリーム #ラコステ #ディズニー #ノルディック #オーバーサイズ #エイサップ #総柄 #80年代 #90年代#ディッキーズ #カーハート #ハードロックカフェ #プラネットハリウッド #バブアー #エルエルビーン #フィルソン #リーバイス #シュガーケーン #ベンデイビス #レッドキャップ #ラルフローレンダブルアールエル #AH #popeye #fuge #fudge #在原みゆき #常田大希 #菅田将
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|XL(LL)
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|商品の状態
|やや傷や汚れあり