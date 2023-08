【絶品】 AirPods Apple Pro 新品未使用　正規品 MLWK3JA イヤフォン

Apple AirPods Pro MLWK3JA

Apple純正のワイヤレスイヤホン

完全未開封につき、シュリンク付きです☺︎

(ビンゴ大会にて2023年4月に購入したものをいただきました!)

同じものを持っているための出品となります。

【製品紹介】

■2021年最新モデル (第一世代)

Apple AirPods Pro

メーカー:apple

型番:MLWK3J/A

本体

■保証未開始

Apple製品は製品のシリアルナンバーをAppleサポートへ連絡した日から1年間の保証がスタートします。

シリアルナンバー管理の為、修理時に領収書や保証書は必要ありません。

【同梱品】

AirPods Pro

MagSafe充電ケース

シリコーン製イヤーチップ(3サイズ)

Lightning - USB-Cケーブル

マニュアル

カラー···ホワイト

タイプ···カナル型

接続タイプ···ワイヤレス

特徴···Bluetooth、ノイズキャンセリング

#Apple

#APPLE

商品名 : Apple AirPods Pro MLWK3JA(MagSafe充電対応)

ブランド:Apple

重量(g):5.4 g

ワイヤレス/有線接続:ワイヤレス

IP規格 (防水規格):IPX4

イヤホン、ヘッドホン機能:ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 防水、防滴 リモコン

イヤホン、ヘッドホンタイプ:カナル型

Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0

色:ホワイト系

装着方式:左右分離型、完全独立型

ワイヤレス規格:Bluetooth

充電端子:Lightning Qi規格

MLWK3JA APPLE エアポッズプロ ワイヤレスイヤホン Airpodspro イヤホン ノイズキャンセリング アップル アクセサリ イヤホン ワイヤレス 第3世代 エアーポッズ エアポッズ エアポッツ エアポッツプロ iphone AirPods 本体

カラー...ホワイト

タイプ...カナル型

接続タイプ...ワイヤレス

特徴...Bluetooth, ノイズキャンセリング, ハイレゾ, 防水、防滴, 完全ワイヤレス(左右分離型)

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 新品、未使用

Apple AirPods Pro MLWK3JA#Apple#APPLEApple純正のワイヤレスイヤホン完全未開封につき、シュリンク付きです☺︎(ビンゴ大会にて2023年4月に購入したものをいただきました!)同じものを持っているための出品となります。【製品紹介】■2021年最新モデル (第一世代)Apple AirPods Proメーカー:apple 型番:MLWK3J/AAirPods Pro with MagSafe Charging Case本体■保証未開始Apple製品は製品のシリアルナンバーをAppleサポートへ連絡した日から1年間の保証がスタートします。シリアルナンバー管理の為、修理時に領収書や保証書は必要ありません。【同梱品】AirPods ProMagSafe充電ケースシリコーン製イヤーチップ(3サイズ)Lightning - USB-Cケーブルマニュアルカラー···ホワイトタイプ···カナル型接続タイプ···ワイヤレス特徴···Bluetooth、ノイズキャンセリング#Apple#APPLE商品名 : Apple AirPods Pro MLWK3JA(MagSafe充電対応)ブランド:Apple重量(g):5.4 gワイヤレス/有線接続:ワイヤレスIP規格 (防水規格):IPX4イヤホン、ヘッドホン機能:ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 防水、防滴 リモコンイヤホン、ヘッドホンタイプ:カナル型Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0色:ホワイト系装着方式:左右分離型、完全独立型ワイヤレス規格:Bluetooth充電端子:Lightning Qi規格MLWK3JA APPLE エアポッズプロ ワイヤレスイヤホン Airpodspro イヤホン ノイズキャンセリング アップル アクセサリ イヤホン ワイヤレス 第3世代 エアーポッズ エアポッズ エアポッツ エアポッツプロ iphone AirPods 本体カラー...ホワイトタイプ...カナル型接続タイプ...ワイヤレス特徴...Bluetooth, ノイズキャンセリング, ハイレゾ, 防水、防滴, 完全ワイヤレス(左右分離型)

