kith USにて新品購入したnewbalanceのM990GY3になります。

合わせて7,8回履きました。少し汚れや傷がありますが、目立ったものではありません。

写真をご参考ください。

※インソールは新品未使用

サイズ: 27cm

型番: M990 gy3 990gy3 990 gy3 v3 990v3 m990v3

付属品: 切り取ったタグのみ

※靴箱はありません。段ボールで発送します。

※購入前に必ずプロフィールをお読みください

※画像の色は実物と異なって見える場合があります。

※商品は正規店にて購入された正規品(本物)となります。偽物、詐欺等絶対にないので安心してご購入ください。

◾️注意事項

PC、撮影環境により画像と実物の色が多少違う事もありますが、ご了承下さい。

完璧なお品をお求めになられている方、神経質な方に関しましては大変申し訳ございませんがご購入をお控えいただけますようお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

