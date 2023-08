★EVISU/限定モデルNo.0‼️/緑耳/W36✕L35

POLAR SKATE BIG BOY JEANS Cyan Black

★セルビッチ緑耳

リーバイス646ベルボトム 菅田将暉オレンジタブ フレアパンツ

★チェーンステッチ

アイアンハートデニムW38

★日本製の正規品です

美品 サイモンミラー REPLICA-1 デニムパンツ 30 ジョニーデップ

★平置きサイズ/W43cm 股下72.5cm 裾幅22cm

再構築 リメイク LEVI’S リーバイス フレア カスタム デニム ブルー

股上30.5cm ワタリ幅29cm

Levis 501 ブラックバーダック W36 カットオフ ビンテージ

『上記の計測実寸値を良くご確認されて下さい』

fear of god クラッシュデニム



【新品】ALTER VENOMV TatteredPANTS

★創業者の山根社長がNo.1SPECIALの生地から、特

SWITCHING OVER DENIM PANTS

に厳選した良品だけを選び『No.0』として販売を

swagger 10th プライドデニムデニム

をしたSPECIALモデルになります。2000年代前期

USA製 リーバイス 551ZXX 復刻 コーンミルズ ジーンズ

のエヴィスを代表する限定の逸品です‼️No.1と

AURALEE H/TWST DNM 5P 32inch美品

同様に洗濯後には、必ず2サイズダウンしていま

SAPEur サプール ビンテージ デニムトラックパンツ XL

すので、どうぞご注意されて下さい。現状はW34

33310 3点セット

インチ相当になりますが、実際のlot2001 W34に

A.PRESSE ウォッシュド デニムWashed Denim Pants

比べると、若干細いシルエットです。

FUBU 太め バギー デニム ジーンズ メンズ 古着 HIP HOP 刺繍



CULLNI ブーツカットデニム

★今回はセカンドロットモデルで、トップボタンに

Bowery Blue Makers コーデュロイパンツ SO型 w32

限定「EVIS INDUSTRY LTD」は有りません。数

新品 未使用 デニム ジーンズ Gパンツ パンツ ジーパン ドクロ LL 2L

種類のモデルが有りましたが、縦糸に細糸を使用

IRON HEART アイアンハート 21oz Lot 634 デニムパンツ

した左綾織りで、No.0の中では最も特徴的な逸品

NEAT デニムパンツ UNREAL REAL CLOTHES別注

になります。緑耳のネップについては、ファース

SAPEur サプール ヴィンテージ デニムパンツ XLサイズ

トロット&シュガーケンコラボ程のネップは見ら

再構築 リメイクパンツ ワイド パッチワーク ストリート 古着

れませんが、繊細で綺麗な縦落ちは健在です‼️

AFGK a few good kids デニムパンツ ジーンズ 青 M



ヤコブコーエン デニムJ622コンフォート

★色落ち&アタリと使用感は見られます。長い時間

確認画像 77年リーバイス684 W78L80

をかけて大事に穿いていましたので、気になる様

ディースクエアード、クラッシュジーンズ サイズ48

なダメージは有りません。かなり良い雰囲気には

Graphpaper colorfast denim two tuck pant

仕上がっていると思います。緑耳の色合いとオレ

80年代 Levi’s 550 USA 製 W36 L30 ブラックデニム

ンジカモメは、Tシャツやアロハなどの夏の季節

Polar Bigboy Mint Black

には、個人的見解ですが "最強" だと思います‼️

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★EVISU/限定モデルNo.0‼️/緑耳/W36✕L35★セルビッチ緑耳★チェーンステッチ★日本製の正規品です★平置きサイズ/W43cm 股下72.5cm 裾幅22cm 股上30.5cm ワタリ幅29cm 『上記の計測実寸値を良くご確認されて下さい』★創業者の山根社長がNo.1SPECIALの生地から、特 に厳選した良品だけを選び『No.0』として販売を をしたSPECIALモデルになります。2000年代前期 のエヴィスを代表する限定の逸品です‼️No.1と 同様に洗濯後には、必ず2サイズダウンしていま すので、どうぞご注意されて下さい。現状はW34 インチ相当になりますが、実際のlot2001 W34に 比べると、若干細いシルエットです。 ★今回はセカンドロットモデルで、トップボタンに 限定「EVIS INDUSTRY LTD」は有りません。数 種類のモデルが有りましたが、縦糸に細糸を使用 した左綾織りで、No.0の中では最も特徴的な逸品 になります。緑耳のネップについては、ファース トロット&シュガーケンコラボ程のネップは見ら れませんが、繊細で綺麗な縦落ちは健在です‼️★色落ち&アタリと使用感は見られます。長い時間 をかけて大事に穿いていましたので、気になる様 なダメージは有りません。かなり良い雰囲気には 仕上がっていると思います。緑耳の色合いとオレ ンジカモメは、Tシャツやアロハなどの夏の季節 には、個人的見解ですが "最強" だと思います‼️

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

38M 00s マリテフランソワジルボー シャトルパンツ ブルー 青 ブルー定価10万 サンローラン デニム 登坂 キムタク 29インチ 春ディオールオム アトリエスキニーデニム 30 diorhomme サンローランジーンズ BIG JOHN EXTRA X303新品 ARMANI JEANS ブラック デニム パンツ J06 スリム W31リーバイス 201XX w34 ビッグEデニムジーパン米国製USA赤耳バレンシアLevi's 569 Denim Pants (W38/L32)LUDI ゴスタ ジーンズ サイズ30 フーガ ダメージ クラッシュ新品未使用!人気!POLAR SKATE CO BIGBOY JEANS