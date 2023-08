【シリーズ】Care Bears/ケアベア

【商品】Vintage/ヴィンテージ Care-a-lot Rainbow Swing with Good Luck Bear&Tenderheart Bear/ケアアロット 虹のブランコ フィギュア付き Playset/プレイセット

【セット内容】4 Piece Care-a-lot Set lncludes 2 Care Bears

*ブランコ

*看板

*フィギュア2体(Good Luck Bear/グッドラックベア・Tenderheart Bear/テンダーハートベア)

【メーカー】TCFC/PLAYALONG

【製造年代】2003年

【生産国】China

【状態】新品未開封品

Care Bearsの虹のブランコのプレイセットです♡‪

Care Bearsが住むCare-a-lotをイメージしたデザイン✩࿐⋆*

ブランコを動かすと、サイドのStar Buddyのおめめが動きます♪

細部まで凝ったデザインがとても可愛らしい虹のブランコで、Care Bearsの世界観が楽しめるプレイセットです⸜❤︎⸝‍

Care Bears・ファンシートイ・アメトイがお好きな方、コレクションに是非꙳★*゜

新品未開封品で付属品も全て揃っている状態のお品は滅多に出回ることが無い為、入手困難でレアです♡̷̷

※商品説明の続きにつきましては文字数制限オーバーの為、コメント欄に記載しております。※

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈︎┈︎┈┈┈┈︎┈︎୨୧⑅︎*

#CareBears

#ケアベア

#TCFC

#PLAYALONG

#Vintage

#ヴィンテージ

#ビンテージ

#CarealotRainbowSwing

#Carealot

#RainbowSwing

#Rainbow

#Swing

#ケアアロット

#虹

#ブランコ

#フィギュア

#GoodLuckBear

#グッドラックベア

#TenderheartBear

#テンダーハートベア

#Playset

#プレイセット

#看板

#Bear

#ベア

#熊

#くま

#クマ

#パステル

#ファンシートイ

#Fancy

#ファンシー

#トイ

#アメトイ

#ヴィンテージトイ

#ビンテージトイ

#ゆめかわいい

#ゆめかわ

#おもちゃ

#ホビー

#グッズ

#キャラクターグッズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

