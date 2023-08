ブランドのギフト MILLBANK Crockett&Jones 6 ハンドグレード D 1/2 ブーツ

英国にてハンドグレードでつくられたC&Jのなかでも上級ラインのモデルです。

サイズは6 1/2 D です。

アウトソールで全長29.3cm、全幅9.9cmです。

色はビーチナットでアンティークカーフを使用しておりソールはレザーソールです。

付属品は箱と替え紐になります。箱には破れがありますのでオマケ程度とお考え願います。

状態は履き皺はありますが、アッパーにクラックや大きな傷はありません。その他お写真にてご確認ください。

現行品はユーロで730 €なので現地で購入しても10万円を超える状況です。

Hand Grade Collection

This unique Collection of classic models from Crockett and Jones represnets the art of shoemaking at the highest level

Laced boots

363 last

Calf Leather

Goodyear sewn

英国にてハンドグレードでつくられたC&Jのなかでも上級ラインのモデルです。サイズは6 1/2 D です。アウトソールで全長29.3cm、全幅9.9cmです。色はビーチナットでアンティークカーフを使用しておりソールはレザーソールです。付属品は箱と替え紐になります。箱には破れがありますのでオマケ程度とお考え願います。状態は履き皺はありますが、アッパーにクラックや大きな傷はありません。その他お写真にてご確認ください。現行品はユーロで730 €なので現地で購入しても10万円を超える状況です。Hand Grade CollectionThis unique Collection of classic models from Crockett and Jones represnets the art of shoemaking at the highest level Laced boots363 lastCalf LeatherGoodyear sewn

