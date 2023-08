日本で最もWarren Lotasを愛する者より

ウォーレンロータス海外公式サイトは普段閉鎖状態であるが、ゲリラ的にサイトがオープンし、その間だけ数量限定・受注生産で商品が販売される

勿論、再販売はなく、海外ではNBA選手やハリウッドセレブが着用する日本未展開のデッドストック商品である

数少ないWLのヴィンテージアイテムの中で

今回の商品は【超激レア★★★★★】

※商品の状態 【新品★★★★★】

2021.11.6 アメリカ アリゾナ州フェニックスに本拠地を置くサンズのホームコートアリーナであるフットプリントセンターでのみ現地販売された幻の一品

後日、ウォーレンロータス公式サイトからセカンドモデルとして、シティエディションバージョンが販売されたが胸元に『PHONEX』と描かれている

今回のファーストモデルは胸元に『SUNS』と描かれており、オンラインサイトでも手に入れる事が出来ず、日本では、この一点しか確認出来ていない

今回、NBAの6チーム《デトロイトピストンズ フェニックスサンズ ブルックリンネッツ ユタジャズ ミルウォーキーバックス ヒューストンロケッツ》とウォーレンロータスがコラボし、いずれも公式サイトでは販売されず、ホームコートアリーナでチケットホルダーのみが購入を許された

参考

phoenix

suns

フェニックスサンズ

デビンブッカー

クリスポール

チャールズオークリー

田臥勇太

ヴィザーズ

八村塁

渡邊雄太

ニューヨーク

ブルックリン

ネッツ

Apple Bum

アップルバム

Lafayette

supreme

シュプリーム

kith

Ralph Lauren

THE NORTH

Billionaire Boys Club

NEXUSⅦ

UNDEFEATED

Silas

X-LARGE

Off-White

SAPEur

サプール

NBA MLB NFL バスケ ballaholic ボーラホリック ロンT Tシャツ ウェア PLANTS バッシュ SOMECITY GALLERY2

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウォーレンロータス 商品の状態 新品、未使用

