* item*

*detail*

size c44

着丈-78cm

身幅-67cm

裄丈-87cm

(採寸につきまして、誤差は生じます)

color セージ

material オイルドコットン/

country イギリス

year 1987

condition

1987年ビンテージ3クレストビデイル

希少な大きめサイズ44です

左下ポケットフラップ上部にとても小さなパッチリペアがございます。

着用は少なく、かなり良いコンディションです。

画像をご確認いただき、ご不明な点はご質問下さい。

ビンテージバブアーにご理解のある方のご購入をお願い致します。

___________________________

* terms*

・基本的に出品商品は中古品になります。状態は画像を注意深くしっかりとご確認下さい。採寸は素人採寸です。採寸方法には個人間の違いもございますので、寸法が気になる方はご質問下さい。(着丈:後身襟元~裾下、身幅:脇下~脇下を採寸しております。)

・パソコン、スマホのモニタや閲覧環境、撮影の照明具合によって、実物と色味が異なる場合がございます。

・微細な点やダメージの見落とし等がある場合も考えられますので、気になる点はご質問をお願い致します。

・落札者様都合の返品・交換・キャンセルは基本的にお受けできないことをご了承いただいた上で入札をお願いいたします。

