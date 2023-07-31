正規品! Chloe クロエ レザー アリス 2WAY ハンドバッグ バイカラー ハンドバッグ

【完全鑑定済】

セリーヌ バッグ マイクロラゲージ



新品、未使用、タグ付き ペレボルサ 牛革 トートバッグ

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ジバンシー ホライゾンナノ



★新品未使用★コーチバッグ

女性に人気のクロエ♪

新品 未使用 coach コーチ ウィロー トートバッグ 黒

クロエの代表的なバッグといえばパディントンと言う方も多いですが、

新品未使用 DESMO デズモ レザーショルダーバッグ 赤

こちらの『アリス』は現在はパディントンよりも人気があります!!

ヴィンテージロエベ アマソナ23

黒とアイボリー系のバイカラー(ツートンカラー)なので地味過ぎず、派手過ぎずどの服にも合わせやすいです!!

NAGATANI ミニボストンハンドバック



サンローラン ダッフル黒

【 状態 】擦れなどありますが、比較的状態は悪くはありません♪

Think bee! シンクビー ジャガード織 2way スパンコール バッグ



GIANNI CHIARINI ジャンニキャリーニ オリガミ Mサイズ

外側・・・・擦れや擦れ傷。金具の小傷などありますが、目立つ大きなダメージはありません。

シャネル復刻トート

※持ち手の金具には保護フィルムが付いた状態ですが若干小傷かもしれません。

訳あり❤LOUIS VUITTON エピ サンジャック 黒 ノワール



MICHAEL KORS マイケルコース ハミルトン サッチェルハンドバッグ

内側・・・・一部薄汚れ(小)。金具の小傷や色剥げなどありますが、目立つ大きなダメージはありません。

J&M DAVIOSON ジェイアンドエムデヴィッドソン ハラコミニバッグ



【最高級～希少】BALLY クロコダイルハンドバッグ《特価》

外側商品ランク・・・5 内側商品ランク・・・5

最終出品!!濱野皮革工藝（皇室御用達）ベージュオーストリッチバッグ金具付

※商品ランクにつきましては自己紹介をご覧下さい。

レディディオール インポート品



【美品】MCM エムシーエム ハンドバッグ ショルダー オールレザー レア

【ブランド】Chloe クロエ

プラダ 2wayバッグ



★値下げしました★イヴ・サンローラン ショルダーバッグ プチカバス ワイライン

【 品名 】アリス (2WAYショルダーバッグ)

FURLA / フルラ パイパー



♕Vintage✴︎1950‘s◆ルーサイト✴︎籠ハンドバッグ◆

【 品番 】3S0161

ダコタ Dakota ハンドバッグ サマーバッグ 03-23060512



新品未使用 samantha vega

【 素材 】レザー

ディオール・レディディオール カナージュミニ シルクサテンラインストーン バッグ



【美品】濱野 HAMANO ロイヤル ハンドバッグ フォーマル ブラック レザー

【カラー】ブラック / アイボリー系

フランシュリッペ マーガレット バッグ



YSLレディースハンドバッグ

【 サイズ】 W約38cm×H約20cm×D約19cm

Bibiy ODETTE TULLE BAG

※手採寸ですので誤差はご了承ください。

★PRADA プラダ 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ



【クリスチャンディオールのピンクが可愛いレディディオールバック♡春色】

【 仕様 】外側：ポケット×2 内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1

値下中☆新品☆ボナベンチュラBONAVENTURAミアトートバッグスモール



【3WAY】ハンドバッグ / クラッチバッグ / ショルダバッグ

【付属品】ギャランティカード

極美品 バーバリー トートバッグ カーフレザー フォーマル ロゴ型押し ブラウン



ロエベ クリア アマソナ バック

(お願い)

LOUIS VUITTONスピーディ25

※すり替え防止のため交換返品はご遠慮下さい

sekama様専用

※トラブル防止の為、ご購入やコメントされる前に必ず自己紹介文をお読み下さい。

VUITTONヴィトン パピヨン モノグラム

また、画像の色は環境によって実際の色と異なる場合がございますのでご了承下さい。

n.c様専用



CELINE セリーヌ 16(セーズ)カーフスキンブラック

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商品の情報 ブランド クロエ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【完全鑑定済】☆安心の国内送料無料☆女性に人気のクロエ♪ クロエの代表的なバッグといえばパディントンと言う方も多いですが、 こちらの『アリス』は現在はパディントンよりも人気があります!! 黒とアイボリー系のバイカラー(ツートンカラー)なので地味過ぎず、派手過ぎずどの服にも合わせやすいです!!【 状態 】擦れなどありますが、比較的状態は悪くはありません♪外側・・・・擦れや擦れ傷。金具の小傷などありますが、目立つ大きなダメージはありません。 ※持ち手の金具には保護フィルムが付いた状態ですが若干小傷かもしれません。内側・・・・一部薄汚れ(小)。金具の小傷や色剥げなどありますが、目立つ大きなダメージはありません。 外側商品ランク・・・5 内側商品ランク・・・5 ※商品ランクにつきましては自己紹介をご覧下さい。 【ブランド】Chloe クロエ【 品名 】アリス (2WAYショルダーバッグ)【 品番 】3S0161【 素材 】レザー【カラー】ブラック / アイボリー系【 サイズ】 W約38cm×H約20cm×D約19cm ※手採寸ですので誤差はご了承ください。【 仕様 】外側：ポケット×2 内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1 【付属品】ギャランティカード (お願い) ※すり替え防止のため交換返品はご遠慮下さい ※トラブル防止の為、ご購入やコメントされる前に必ず自己紹介文をお読み下さい。 また、画像の色は環境によって実際の色と異なる場合がございますのでご了承下さい。A323120217

商品の情報 ブランド クロエ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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