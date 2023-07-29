当店だけの限定モデル 天然ダイヤモンド リング ハートチャーム パヴェD 1.76ct K18 リング

ハートシェイプリング

Pt900 D0.10ct パールリング 10号

材質...ゴールド

指輪 リング 蛙

装飾...ダイヤモンド

Pt900 プラチナ アクアマリン 2ct 大粒 ダイヤモンド リング



K18ホワイトゴールド(WG)ブラウンダイヤモンド＆ダイヤモンドリング

上質な天然ダイヤモンドをテーパーとパヴェに分け贅沢に1.76ctで造られたボリュームがありながら、ハートのチャームがホワイト、イエローゴールドのリバーシブルで上下に揺れる大人かわいいリングです！

【新品・未使用】 クロムハーツ ラバー CHプラス カクテルリング ピンク M



タサキ リング TASAKI 田崎 ダイヤモンド 0.28 PT900

重量も8.6gありますのでずっしりとしっかりした造りです。

フェスタリアビジュソフィア K10 ハート ゴールドリング 地金 指輪 シンプル

ダイヤグレードは、GカラーSI1クラスです。

K10リングセット7号①



ティファニー ソレスト ダイヤ バンド フルエタニティー K18PG 8.5号

このリングは、ハートチャームが手の動きに合わせてユラユラと揺れるので、とても人目を惹きます！

プラチナ 天然ファイヤーオパールリング サイズ11号 メキシコオパール



Pt900 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 13号 Y02522

D 1.76ct K18 750 8.6g

pt900 プリンセスのように愛らしい カボションルビーダイヤモンド リング

鑑別書付

ヴィンテージ リング 銀細工 ヘマタイト 透かし彫り 立体彫刻4ハート 542



キュイキュイ ダイヤモンド ライン リング #11

参考上代 1,000,000円→750,000円

カルティエ ダイヤモンド エタニティ バレリーナ リング Pt950 2.0mm



エルメス HERMES《エシャペ》ダイヤリング 指輪 PM 51

＊すり替え防止の為、ご購入後の返品は出来かねますので、ご了承の上でのご購入お願い致します。

【秘蔵シリーズ!!★大粒ネオンブルーハーフエタニティ!!】パライバトルマリン



【鑑定済】14K オニキス リング



「うちの子」アクセサリーおつくりします。

ダイヤモンドハートネックレス ハートシェイプダイヤモンド

高純度！ 本物 Pt950 パパラチアサファイア ダイヤモンド リング

ダイヤモンドハートピアスK18WG 天然ダイヤモンド サファイア ルビー イエローダイヤ K18WG

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ハートシェイプリング材質...ゴールド装飾...ダイヤモンド上質な天然ダイヤモンドをテーパーとパヴェに分け贅沢に1.76ctで造られたボリュームがありながら、ハートのチャームがホワイト、イエローゴールドのリバーシブルで上下に揺れる大人かわいいリングです！重量も8.6gありますのでずっしりとしっかりした造りです。ダイヤグレードは、GカラーSI1クラスです。このリングは、ハートチャームが手の動きに合わせてユラユラと揺れるので、とても人目を惹きます！ D 1.76ct K18 750 8.6g 鑑別書付参考上代 1,000,000円→750,000円＊すり替え防止の為、ご購入後の返品は出来かねますので、ご了承の上でのご購入お願い致します。ダイヤモンドハートネックレス ハートシェイプダイヤモンド ダイヤモンドハートピアスK18WG 天然ダイヤモンド サファイア ルビー イエローダイヤ K18WG

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

GEORG JENSEN ジョージジェンセン シルバーリング 指輪高級 正規品 極美品 ブルガリ k18 フリップリング パヴェダイヤ ♯51純金 指輪 4.6ｇお値下げ プラチナ エメラルド ダイヤ リングPSV 有核淡水真珠 天然ジルコン ピンクサファイア 等ブルージルコン リングマリハ リング MARIHAアナスイリング天使のうさぎ【天然】ストロベリークォーツリング12mm,s925ホアシユウスケ フリーリング