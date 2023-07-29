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商品の説明
ハートシェイプリング
Pt900 D0.10ct パールリング 10号
材質...ゴールド
指輪 リング 蛙
装飾...ダイヤモンド
Pt900 プラチナ アクアマリン 2ct 大粒 ダイヤモンド リング
K18ホワイトゴールド(WG)ブラウンダイヤモンド＆ダイヤモンドリング
上質な天然ダイヤモンドをテーパーとパヴェに分け贅沢に1.76ctで造られたボリュームがありながら、ハートのチャームがホワイト、イエローゴールドのリバーシブルで上下に揺れる大人かわいいリングです！
【新品・未使用】 クロムハーツ ラバー CHプラス カクテルリング ピンク M
タサキ リング TASAKI 田崎 ダイヤモンド 0.28 PT900
重量も8.6gありますのでずっしりとしっかりした造りです。
フェスタリアビジュソフィア K10 ハート ゴールドリング 地金 指輪 シンプル
ダイヤグレードは、GカラーSI1クラスです。
K10リングセット7号①
ティファニー ソレスト ダイヤ バンド フルエタニティー K18PG 8.5号
このリングは、ハートチャームが手の動きに合わせてユラユラと揺れるので、とても人目を惹きます！
プラチナ 天然ファイヤーオパールリング サイズ11号 メキシコオパール
Pt900 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 13号 Y02522
D 1.76ct K18 750 8.6g
pt900 プリンセスのように愛らしい カボションルビーダイヤモンド リング
鑑別書付
ヴィンテージ リング 銀細工 ヘマタイト 透かし彫り 立体彫刻4ハート 542
キュイキュイ ダイヤモンド ライン リング #11
参考上代 1,000,000円→750,000円
カルティエ ダイヤモンド エタニティ バレリーナ リング Pt950 2.0mm
エルメス HERMES《エシャペ》ダイヤリング 指輪 PM 51
＊すり替え防止の為、ご購入後の返品は出来かねますので、ご了承の上でのご購入お願い致します。
【秘蔵シリーズ!!★大粒ネオンブルーハーフエタニティ!!】パライバトルマリン
【鑑定済】14K オニキス リング
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商品の情報
商品の状態
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ハートシェイプリング材質...ゴールド装飾...ダイヤモンド上質な天然ダイヤモンドをテーパーとパヴェに分け贅沢に1.76ctで造られたボリュームがありながら、ハートのチャームがホワイト、イエローゴールドのリバーシブルで上下に揺れる大人かわいいリングです！重量も8.6gありますのでずっしりとしっかりした造りです。ダイヤグレードは、GカラーSI1クラスです。このリングは、ハートチャームが手の動きに合わせてユラユラと揺れるので、とても人目を惹きます！ D 1.76ct K18 750 8.6g 鑑別書付参考上代 1,000,000円→750,000円＊すり替え防止の為、ご購入後の返品は出来かねますので、ご了承の上でのご購入お願い致します。ダイヤモンドハートネックレス ハートシェイプダイヤモンド ダイヤモンドハートピアスK18WG 天然ダイヤモンド サファイア ルビー イエローダイヤ K18WG
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
当店だけの限定モデル 天然ダイヤモンド リング ハートチャーム パヴェD 1.76ct K18 リング
375
21分钟前
当店だけの限定モデル 天然ダイヤモンド リング ハートチャーム パヴェD 1.76ct K18 リング
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214,820
(税込) 送料込み
2
12
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アクセサリー
リング
天然ダイヤモンド リング ハートチャーム パヴェD 1.76ct K18
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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出品者
d4f38fab
1917
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コメント (12)
当店だけの限定モデル 天然ダイヤモンド リング ハートチャーム パヴェD 1.76ct K18 リング
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