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当店だけの限定モデル 天然ダイヤモンド リング ハートチャーム パヴェD 1.76ct K18 リング

商品の説明

ハートシェイプリング
Pt900 D0.10ct パールリング 10号
材質...ゴールド
指輪　リング　蛙
装飾...ダイヤモンド
Pt900 プラチナ アクアマリン 2ct 大粒 ダイヤモンド リング

K18ホワイトゴールド(WG)ブラウンダイヤモンド＆ダイヤモンドリング
上質な天然ダイヤモンドをテーパーとパヴェに分け贅沢に1.76ctで造られたボリュームがありながら、ハートのチャームがホワイト、イエローゴールドのリバーシブルで上下に揺れる大人かわいいリングです！
【新品・未使用】 クロムハーツ ラバー CHプラス カクテルリング ピンク M

タサキ リング TASAKI 田崎 ダイヤモンド 0.28 PT900
重量も8.6gありますのでずっしりとしっかりした造りです。
フェスタリアビジュソフィア　K10 ハート　ゴールドリング　地金　指輪　シンプル
ダイヤグレードは、GカラーSI1クラスです。
K10リングセット7号①

ティファニー ソレスト ダイヤ バンド フルエタニティー K18PG 8.5号
このリングは、ハートチャームが手の動きに合わせてユラユラと揺れるので、とても人目を惹きます！
プラチナ　天然ファイヤーオパールリング　サイズ11号　メキシコオパール

Pt900 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 13号 Y02522
　 D 1.76ct K18 750 8.6g
pt900 プリンセスのように愛らしい カボションルビーダイヤモンド リング
　　　　　　　　鑑別書付
ヴィンテージ リング 銀細工 ヘマタイト 透かし彫り 立体彫刻4ハート 542

キュイキュイ　ダイヤモンド　ライン　リング　#11
参考上代　　1,000,000円→750,000円
カルティエ ダイヤモンド エタニティ バレリーナ リング Pt950 2.0mm

エルメス　HERMES《エシャペ》ダイヤリング　指輪　PM　51
＊すり替え防止の為、ご購入後の返品は出来かねますので、ご了承の上でのご購入お願い致します。
【秘蔵シリーズ!!★大粒ネオンブルーハーフエタニティ!!】パライバトルマリン

【鑑定済】14K オニキス リング

「うちの子」アクセサリーおつくりします。
ダイヤモンドハートネックレス　ハートシェイプダイヤモンド　　
高純度！ 本物 Pt950 パパラチアサファイア ダイヤモンド リング
ダイヤモンドハートピアスK18WG　天然ダイヤモンド　サファイア　ルビー　イエローダイヤ　K18WG

GEORG JENSEN ジョージジェンセン シルバーリング 指輪

商品の情報

商品の状態新品、未使用

高級　正規品　極美品　ブルガリ　k18 フリップリング パヴェダイヤ　♯51

純金　指輪　4.6ｇ

お値下げ　プラチナ　エメラルド　ダイヤ　リング

PSV 有核淡水真珠 天然ジルコン ピンクサファイア 等ブルージルコン リング

マリハ　リング　MARIHA

アナスイリング天使のうさぎ

【天然】ストロベリークォーツリング12mm,s925

ホアシユウスケ フリーリング
ハートシェイプリング材質...ゴールド装飾...ダイヤモンド上質な天然ダイヤモンドをテーパーとパヴェに分け贅沢に1.76ctで造られたボリュームがありながら、ハートのチャームがホワイト、イエローゴールドのリバーシブルで上下に揺れる大人かわいいリングです！重量も8.6gありますのでずっしりとしっかりした造りです。ダイヤグレードは、GカラーSI1クラスです。このリングは、ハートチャームが手の動きに合わせてユラユラと揺れるので、とても人目を惹きます！　 D 1.76ct K18 750 8.6g 　　　　　　　　鑑別書付参考上代　　1,000,000円→750,000円＊すり替え防止の為、ご購入後の返品は出来かねますので、ご了承の上でのご購入お願い致します。ダイヤモンドハートネックレス　ハートシェイプダイヤモンド　　ダイヤモンドハートピアスK18WG　天然ダイヤモンド　サファイア　ルビー　イエローダイヤ　K18WG

商品の情報

商品の状態新品、未使用

当店だけの限定モデル 天然ダイヤモンド リング ハートチャーム パヴェD 1.76ct K18 リング

21分钟前

当店だけの限定モデル 天然ダイヤモンド リング ハートチャーム パヴェD 1.76ct K18 リング

¥467,000 ¥214,820

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d4f38fab

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