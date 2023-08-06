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【まとめ買い】 Drake着 90s DRAKKAR プリントTシャツ NOIR Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

カラー:ブラック
JUNYA WATANABE MAN ジュンヤワタナベマン スカルTシャツ
サイズ表記：タグ無し
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肩幅 約61cm
GUERNIKA × SANRIO CHARACTERS クロミTシャツ
身幅 約61cm
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着丈 約67cm
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袖丈 約19cm
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素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。
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ラウドネス　build clothing シャツ　完売サイズ　新品未開封
希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉は対応致しかねます。
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プロフィールをご確認の上ご購入をお願い致します。
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商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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カラー:ブラックサイズ表記：タグ無し肩幅 約61cm身幅 約61cm着丈 約67cm袖丈 約19cm素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。古着にご理解のある方のみご購入お願い致します。希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉は対応致しかねます。プロフィールをご確認の上ご購入をお願い致します。#古着#ヴィンテージ#vintage#70s#80s#90s#DRAKKARNOIR#プリントTシャツ

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
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商品の状態目立った傷や汚れなし

【まとめ買い】 Drake着 90s DRAKKAR プリントTシャツ NOIR Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

10分钟前

【まとめ買い】 Drake着 90s DRAKKAR プリントTシャツ NOIR Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥13,800 ¥11,730

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驚きの価格 90s Drake着 DRAKKAR NOIR プリントTシャツ Tシャツ

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