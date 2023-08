Boundary supplyのErrant Slingブラックになります。自転車通勤で一ヶ月ほど使用していました。ワンショルダーバックですが、反対側に一本補助のベルトがつくのでとても安定して背負えます。

作りがしっかりしている分重くゴツいバックです。

2箇所のマグネット式バックル部分と正面に小さな傷があります。(写真8,9,10枚目)その他目立った傷などはありませんが中古品と御理解の上ご購入ください。

おてがる配送(宅急便)にて発送させて頂きます。

サイト文章引用

The Errant Sling(エラント スリング)は、多機能でスタイリッシュな見た目ながら、最大15Lの大容量次世代デイリーバック。

防汚/撥水/耐傷性によりどのような環境下でも使用できるように、そして、高い耐久性によりいつまでも使い続けられるように作られています。 サブポケットを左右に配したことで、利き腕や背負う方向に関係なく、ポケットへ素早く、そして快適にアクセスでき、マグネットで簡単に容量調節できるなど、使い勝手や便利さを究極に追求。

【商品概要】

・商品名: Errant Sling(エラントスリング)

・メーカー:Boundary Supply(バウンダリーサプライ)

・カラー:Black(ブラック)

・Size:15L / 高さ41cm × 幅25cm×厚(底部マチ)11cm / 重量:945g

・新品価格:26,240円

カラー...ブラック

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

