【送料無料/新品】 新品未開封⁉️早い者勝ち⁉️SONY CUHJ-16007 その他

SONY CUHJ-16007

◆PS4 PSVR Special Offer CUHJ-16007◆

新品・未使用です。

自宅保管品なので、神経質な方はご遠慮下さい。

●PlayStation(R)VR Special Offer 同梱内容●

・VRヘッドセット × 1

・PlayStation(R)Camera × 1

・プロセッサーユニット × 1

・HDMIケーブル × 1

・USBケーブル × 1

・ステレオヘッドホン(イヤーピース一式)× 1

・電源コード × 1

・ACアダプター × 1

#PS

#Switch

#PlayStation

#NintendoSwitch

#Xbox

#ゲーム

#Sony

#VR

AR: NO AR

HDMI端子有無: HDMI有

USB有

VR: VR

color: WHITE

スタンドアローン: NO

ディスプレイ搭載有無: ディスプレイ有

電源方式9: AC電源

#ソニー

#SONY

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

