【限定製作】 Casablanca パワーネット Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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【サイズ】：表記サイズ。サイズで出品しております。
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以下採寸を参考にしてください。
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・着丈 cm
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・裄丈cm
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・身幅 cm(脇下)
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平置き、素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。
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【状態】
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片袖の手の部分に小さな穴があります。
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ご覧いただきありがとうございます。【サイズ】：表記サイズ。サイズで出品しております。以下採寸を参考にしてください。・着丈 cm・裄丈cm・身幅 cm(脇下)平置き、素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。【状態】 片袖の手の部分に小さな穴があります。LITTLEBIGリトルビッグMAGLIANOマリアーノdoubletダブレットNAMACHEKOナマチェコDAIRIKUダイリクY/ProjectワイプロジェクトYOKEヨークAVALONEアヴァロンNeedlesニードルスRAFSIMONSラブシモンズJ.W.Anderson J.W.アンダーソンPRADAプラダJeanPaulGaultierジャンポールゴルチェsullentokyoサレン東京contenastoreコンテナストアgoffaゴッファ