☆ご覧いただきありがとうございます☆

【 ※ 注 意 】

最近、メルカリ内でかなり偽物が出回ってきてる傾向があります!取引評価が0や、発送が4日〜7日は、海外からの発送されてくる偽物が多いです!

偽物販売する出品者はもちろん犯罪です!1円の価値のない偽物を高額で購入するメリットは何ひとつありませんので十分注意ください!

【 商 品 説 明 】

☆BURBERRY LONDON ENGLANDのビックロゴパーカーです☆

☆バーバリー表参道店にて購入した商品になりますが、着用しなくなったので出品にいたりました☆

☆なかなかお目にかかることのできないデザインに一目惚れして購入しましたが、私より似合う方にお譲りしたいと思いまして、出品に至りました☆

☆メルカリ内では出回らないレアものですので、是非この機会にご検討ください☆

☆サイズ表記XS☆

着丈57

肩幅45

身幅54

素人採寸ですので、誤差はご理解ください☆

☆XSですが、海外企画なので大きめです☆168センチで着用しておりました☆

☆確実正規品ですので、どうぞご安心くださいませ☆

☆数回のみの着用で状態は良好ですが、1度人の手に渡ったお品物です☆中古品・自宅保管にご理解ある方のみ、ご購入のご検討よろしくお願い申し上げます☆

☆袋は発送しません、商品のみ匿名配送にて発送いたします☆

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド バーバリー 商品の状態 未使用に近い

