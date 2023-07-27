高質 【極美品】ヴァレンティノガラヴァーニ　パイソンレザー　ショルダーバッグ　ベージュ ショルダーバッグ

○商品説明

GIANNI CHIARINI ジャンニ キアリーニ 2ウェイ ショルダーバッグ

ヴァレンティノのショルダーバッグです。

pips 網編みバッグ

カチッとしたフォルムにパイソンレザー、金具の色はゴールドで高級感溢れる作りになっております✨

未使用級 ムータ ショルダーバッグ 2way A4可 赤 スパンコール レザー

小ぶりなバッグですがスマホやハンカチ、化粧品を入れるには丁度いい大きさです。

【極美品】グッチ 2way ハンド ショルダーバッグ バンブー ナイロン 黒



【希少モデル✨】フェラガモ ショルダーバッグ ライトブルー ガンチーニ

大切にし過ぎて殆ど使用できませんでしたが、使う時は大事に使用しておりましたので使用感やスレなどの傷や汚れは殆どなくかなりお綺麗なお品でございます✨

genten トスカノーブル バケツバッグ

気に入っておりましたがこの度断捨離にて手放すことになりましたので、大切に使ってくださる方にお譲りしたいと思います。

ルイヴィトン モノグラム シテGM ショルダーバッグ

丁寧に梱包してなるべく早めに発送させて頂きます✨

グッチかばん



コーチ 2ウエイ ショルダーバッグ 薄ベージュ色

○アイテム

プラダ ナイロンショルダーバッグ 1BH089

ヴァレンティノガラヴァーニ ショルダーバッグ

enof / big shoulder bag ビックショルダーバッグ

ヴァレンティーノ バレンチノ ヴァレンチノ VLTN バレンティーノ ガラバーニ バレンティノ

LOEWE ヒールポーチ スモール

レザーバッグ パイソン ゴールド金具

☆新品未使用☆ケイトスペード ショルダーバッグ

レディース エレガンス パーティー ドレス

PRADA プラダ キャビアスキン ショルダーバック



お洒落ビジネスバッグ

○サイズ

IBIZA 編み込みレザー ショルダーバッグ

タテ14.5cm

【美品】ロエベ ハンドバッグ レザー バルセロナ ロゴ型押し ブラウン

ヨコ17.5cm

9 オールドコーチ ショルダーバッグ 肩掛け 黒 ブラック COACH 9019

マチ4.5cm

【むーたん様専用】COACH コーチ SNOOPY カメラバッグ ポーチ



【希少】 ANTEPRIMA アンテプリマ リナッシェレ 千鳥格子

平置き実寸。

【美品】バレンシアガ ショッピングトート XXS 2way カーフレザー 白

素人計測になりますので、多少の誤差がございます。

新品 ボーグラン 2wayレザーバッグ JRAマーク クロコダイル ブラック



coach コーチ ツーウェイ ショルダーバック 本革 未使用 ベビーピンク

○カラー

美品☆ラルフローレン 巾着型ショルダーバッグ レザー ブラック 2way

ベージュ アイボリー

CHANEL(シャネル) チェーンショルダー ヴァニティーケース AO813

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

バレンシアガ ドローストリングバケットバック



エルベ❤︎パンサーブラン❤︎ショルダー

○素材

入手困難！ 新品未使用！ Burberry ショルダーバック ノバチェック

パイソン 蛇革 レザー 本革

未使用級✨ジャンニキャリーニ アリファ 2WAY ハラコ レオパード ショルダー



GUCCI グッチ GGキャンバス アビー ショルダーバッグ 斜め掛け

○配送

畳表＆畳縁ショルダーバック 畳縁ポケットテッシュ入れ付き

丁寧に包装して即日〜2日程度で発送いたします。

【良品】GUCCI ショルダーバッグ シェリーライン GG柄 ハーフムーン



新品 マイケルコース 2点セット

○その他

新品未使用 MUVEILxOUTDOOR PRODUCTS ミニショルダーバッグ

大手リサイクルショップにて購入しました。

【美品・希少】フェラガモ ショルダーバッグ ゴールド金具 リザード型押し 黒色

ショップにて真贋鑑定済です

BOTTEGA VENETAボッテガヴェネタ ミニ ザポーチ プラスター 美品

匿名購入、匿名配送のメルカリ便でお送りいたします。

新品未使用 BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ 茶



マンサーガブリエル バゲットバッグ 大

フォロー割として、フォローいただけましたら、価格に応じて値下げさせていただきます✨

J&M Davidson Mini Daisy with Studs



美品✨ オールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック 希少 ヴィンテージ 黒

素材···その他レザー(本革)

商品の情報 ブランド ヴァレンティノガラヴァーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○商品説明ヴァレンティノのショルダーバッグです。カチッとしたフォルムにパイソンレザー、金具の色はゴールドで高級感溢れる作りになっております✨小ぶりなバッグですがスマホやハンカチ、化粧品を入れるには丁度いい大きさです。大切にし過ぎて殆ど使用できませんでしたが、使う時は大事に使用しておりましたので使用感やスレなどの傷や汚れは殆どなくかなりお綺麗なお品でございます✨気に入っておりましたがこの度断捨離にて手放すことになりましたので、大切に使ってくださる方にお譲りしたいと思います。丁寧に梱包してなるべく早めに発送させて頂きます✨○アイテムヴァレンティノガラヴァーニ ショルダーバッグヴァレンティーノ バレンチノ ヴァレンチノ VLTN バレンティーノ ガラバーニ バレンティノレザーバッグ パイソン ゴールド金具 レディース エレガンス パーティー ドレス○サイズタテ14.5cmヨコ17.5cmマチ4.5cm平置き実寸。素人計測になりますので、多少の誤差がございます。○カラーベージュ アイボリー※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。 ○素材パイソン 蛇革 レザー 本革○配送丁寧に包装して即日〜2日程度で発送いたします。○その他大手リサイクルショップにて購入しました。ショップにて真贋鑑定済です匿名購入、匿名配送のメルカリ便でお送りいたします。フォロー割として、フォローいただけましたら、価格に応じて値下げさせていただきます✨素材···その他レザー(本革)

商品の情報 ブランド ヴァレンティノガラヴァーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コーチ ショルダーバッグ ミニショルダーバッグ シグネチャー キャンバスJ&M Davidson デイジー白スタッズグッチ ショルダーバッグ 男女兼用【ymi様専用】ステラマッカートニー ショルダーバッグシーバイクロエトニーミディアムサイズ♡ツーウェイオ―ストリッチバッグ未使用に近い ロンシャン プリアージュ ショルダーバッグ 大容量 1泊2日ルイ・ヴィトン モノグラム ドルーオ ショルダーバッグ❣️ルイヴィトン❣️ダミエブルームズベリPM ショルダーバッグ✨美品✨Vivienne Westwood アコード ショルダーバッグ ブラック