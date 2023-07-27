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高質 【極美品】ヴァレンティノガラヴァーニ　パイソンレザー　ショルダーバッグ　ベージュ ショルダーバッグ

商品の説明

○商品説明
GIANNI CHIARINI ジャンニ キアリーニ 2ウェイ ショルダーバッグ
ヴァレンティノのショルダーバッグです。
pips 網編みバッグ
カチッとしたフォルムにパイソンレザー、金具の色はゴールドで高級感溢れる作りになっております✨
未使用級　ムータ　ショルダーバッグ　2way A4可　赤　スパンコール　レザー
小ぶりなバッグですがスマホやハンカチ、化粧品を入れるには丁度いい大きさです。
【極美品】グッチ 2way ハンド ショルダーバッグ バンブー ナイロン 黒

【希少モデル✨】フェラガモ ショルダーバッグ ライトブルー ガンチーニ
大切にし過ぎて殆ど使用できませんでしたが、使う時は大事に使用しておりましたので使用感やスレなどの傷や汚れは殆どなくかなりお綺麗なお品でございます✨
genten トスカノーブル　バケツバッグ
気に入っておりましたがこの度断捨離にて手放すことになりましたので、大切に使ってくださる方にお譲りしたいと思います。
ルイヴィトン　モノグラム　シテGM ショルダーバッグ
丁寧に梱包してなるべく早めに発送させて頂きます✨
グッチかばん

コーチ　2ウエイ　ショルダーバッグ　薄ベージュ色
○アイテム
プラダ　ナイロンショルダーバッグ 1BH089
ヴァレンティノガラヴァーニ　ショルダーバッグ
enof / big shoulder bag ビックショルダーバッグ
ヴァレンティーノ　バレンチノ　ヴァレンチノ　VLTN バレンティーノ　ガラバーニ　バレンティノ
LOEWE ヒールポーチ　スモール
レザーバッグ　パイソン　ゴールド金具　
☆新品未使用☆ケイトスペード ショルダーバッグ
レディース　エレガンス　パーティー　ドレス
PRADA プラダ キャビアスキン　ショルダーバック

お洒落ビジネスバッグ
○サイズ
IBIZA 編み込みレザー　ショルダーバッグ
タテ14.5cm
【美品】ロエベ ハンドバッグ レザー バルセロナ ロゴ型押し ブラウン
ヨコ17.5cm
9 オールドコーチ ショルダーバッグ 肩掛け 黒 ブラック COACH 9019
マチ4.5cm
【むーたん様専用】COACH コーチ　SNOOPY カメラバッグ　ポーチ

【希少】 ANTEPRIMA　アンテプリマ　リナッシェレ　 千鳥格子
平置き実寸。
【美品】バレンシアガ ショッピングトート XXS 2way カーフレザー 白
素人計測になりますので、多少の誤差がございます。
新品 ボーグラン 2wayレザーバッグ JRAマーク クロコダイル ブラック

coach コーチ　ツーウェイ　ショルダーバック　本革　未使用　ベビーピンク
○カラー
美品☆ラルフローレン 巾着型ショルダーバッグ レザー ブラック 2way
ベージュ　アイボリー
CHANEL(シャネル) チェーンショルダー ヴァニティーケース AO813
※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。
バレンシアガ　ドローストリングバケットバック

エルベ❤︎パンサーブラン❤︎ショルダー
○素材
入手困難！　新品未使用！　Burberry ショルダーバック　ノバチェック
パイソン　蛇革　レザー　本革
未使用級✨ジャンニキャリーニ アリファ 2WAY ハラコ レオパード ショルダー

GUCCI グッチ GGキャンバス アビー ショルダーバッグ 斜め掛け
○配送
畳表＆畳縁ショルダーバック　畳縁ポケットテッシュ入れ付き
丁寧に包装して即日〜2日程度で発送いたします。
【良品】GUCCI ショルダーバッグ シェリーライン GG柄 ハーフムーン

新品　マイケルコース　2点セット
○その他
新品未使用 MUVEILxOUTDOOR PRODUCTS　ミニショルダーバッグ
大手リサイクルショップにて購入しました。
【美品・希少】フェラガモ　ショルダーバッグ　ゴールド金具　リザード型押し　黒色
ショップにて真贋鑑定済です
BOTTEGA VENETAボッテガヴェネタ ミニ ザポーチ プラスター 美品
匿名購入、匿名配送のメルカリ便でお送りいたします。
新品未使用 BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ 茶

マンサーガブリエル　バゲットバッグ　大
フォロー割として、フォローいただけましたら、価格に応じて値下げさせていただきます✨
J&M Davidson Mini Daisy with Studs

美品✨　オールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック 希少 ヴィンテージ 黒
素材···その他レザー(本革)

コーチ ショルダーバッグ ミニショルダーバッグ シグネチャー キャンバス

商品の情報

ブランドヴァレンティノガラヴァーニ
商品の状態目立った傷や汚れなし

J&M Davidson デイジー白スタッズ

グッチ ショルダーバッグ 男女兼用

【ymi様専用】ステラマッカートニー　ショルダーバッグ

シーバイクロエトニーミディアムサイズ♡ツーウェイ

オ―ストリッチバッグ

未使用に近い ロンシャン プリアージュ ショルダーバッグ 大容量 1泊2日

ルイ・ヴィトン モノグラム ドルーオ ショルダーバッグ

❣️ルイヴィトン❣️ダミエブルームズベリPM ショルダーバッグ✨美品✨

Vivienne Westwood アコード ショルダーバッグ ブラック
○商品説明ヴァレンティノのショルダーバッグです。カチッとしたフォルムにパイソンレザー、金具の色はゴールドで高級感溢れる作りになっております✨小ぶりなバッグですがスマホやハンカチ、化粧品を入れるには丁度いい大きさです。大切にし過ぎて殆ど使用できませんでしたが、使う時は大事に使用しておりましたので使用感やスレなどの傷や汚れは殆どなくかなりお綺麗なお品でございます✨気に入っておりましたがこの度断捨離にて手放すことになりましたので、大切に使ってくださる方にお譲りしたいと思います。丁寧に梱包してなるべく早めに発送させて頂きます✨○アイテムヴァレンティノガラヴァーニ　ショルダーバッグヴァレンティーノ　バレンチノ　ヴァレンチノ　VLTN バレンティーノ　ガラバーニ　バレンティノレザーバッグ　パイソン　ゴールド金具　レディース　エレガンス　パーティー　ドレス○サイズタテ14.5cmヨコ17.5cmマチ4.5cm平置き実寸。素人計測になりますので、多少の誤差がございます。○カラーベージュ　アイボリー※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。 ○素材パイソン　蛇革　レザー　本革○配送丁寧に包装して即日〜2日程度で発送いたします。○その他大手リサイクルショップにて購入しました。ショップにて真贋鑑定済です匿名購入、匿名配送のメルカリ便でお送りいたします。フォロー割として、フォローいただけましたら、価格に応じて値下げさせていただきます✨素材···その他レザー(本革)

商品の情報

ブランドヴァレンティノガラヴァーニ
商品の状態目立った傷や汚れなし

高質 【極美品】ヴァレンティノガラヴァーニ　パイソンレザー　ショルダーバッグ　ベージュ ショルダーバッグ

19分钟前

高質 【極美品】ヴァレンティノガラヴァーニ　パイソンレザー　ショルダーバッグ　ベージュ ショルダーバッグ

¥11,300 ¥9,605

(税込) 送料込み
2
12
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

5c721c38b

 1797

本人確認済
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コメント (12)

5c721c38b
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ヴァレンティノガラヴァーニ 本革 ショルダーバッグ(レディース)の通販

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ヴァレンティノ ガラヴァーニ ショルダーバッグ ワンショルダー バッグ パイソン レディース ベージュ ブラウン ゴールド パイソンレザー 中古

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Valentino Garavani ヴァレンティノ・ガラヴァーニ ローマン

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