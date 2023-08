激安店舗 《希少》シュプリーム supreme☆ロンT 黒色 スモールボックスロゴ L Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)ヴィンテージ商品を中心に出品しております! #リベルディ古着倉庫 こちらで他のヴィンテージ商品を閲覧いただけます! また、お得なフォロー割引きしております!◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです!☆10,000円以上→500円引き☆3,000円以上→200円引き☆3,000円以下→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)bもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⚫商品名シュプリームのロンTです☺︎⚫ポイント・スモールボックスロゴ古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!⚫状態 中古使用感、後ろ身頃に汚れはございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これかもたくさん着用して頂けます(^^)⚫カラー ブラック 黒色⚫サイズ L(着丈74.5cm、身幅61.5cm、肩幅53cm、袖丈68.5cm)◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです!ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!送料無料、即購入OKです!この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^#T441

